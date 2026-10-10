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        Haberler Dünya İsrail'den Gazze'ye saldırı

        İsrail'den Gazze'ye saldırı

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve orta kesimindeki yerleşim alanlarında bulunan ve Filistinlilere ait 4 evi hava saldırılarıyla yerle bir etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 00:28 Güncelleme:
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        İsrail'den Gazze'ye saldırı

        Bölgedeki AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze'nin çeşitli bölgelerinde bulunan evleri hava saldırılarıyla yıktı.

        Gazze kentinin Er-Rimal Mahallesi'nde Filistinli bir ailenin yaşadığı iki katlı bir bina ve Şucaiyye Mahallesi'nde bir ev İsrail saldırılarının hedefi oldu.

        Kentin kuzeyindeki 17. Bölge'de Hassan ailesine ait bir konut İsrail saldırılarıyla yıkılırken, Deyr el-Belah'ta Buheysi ailesine ait bir ev de saldırıya uğradı.

        Hava saldırıları sonucu hedef alınan evlerin tamamen yıkıldığı, çevredeki onlarca ev ve binada ise geniş çaplı hasar oluştuğunu bildirildi.

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        İsrail ordusu, onlarca Filistinli aileyi büyük panik içinde bölgeyi terk etmeye zorlayan uyarıların ardından yıkım saldırılarını gerçekleştirdi.

        Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

        İsrail, Gazze'de başlattığı soykırımın üçüncü yıl dönümünde, yaklaşık bir yıldır yürürlükte olan ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığının 8 Ekim’de açıkladığı verilere göre, ateşkesin ardından düzenlenen İsrail saldırılarında 1471 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 189 kişi yaralandı.

        Aynı verilere göre, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 254'e, yaralıların sayısı ise 175 bin 306'ya ulaştı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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        #gazze
        #israil
        #Saldırı
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