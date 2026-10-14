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        Haberler Dünya İsrail Savunma Bakanı Katz, seçimler öncesinde İran'ın saldırı düzenleyeceğini iddia etti

        İsrail Savunma Bakanı Katz, seçimler öncesinde İran'ın saldırı düzenleyeceğini iddia etti

        İsrail Savunma Bakanı Katz, ülkede 27 Ekim'de gerçekleşecek seçimler öncesinde İran'ın saldırı düzenleyeceğini iddia etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 07:23 Güncelleme:
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        İsrailli bakandan İran iddiası

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler öncesinde İran'ın sandık sonuçlarını etkilemeye yönelik saldırı girişimlerinde bulunacağını öne sürdü.

        İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre katıldığı bir törende konuşan Katz, ülkedeki siyasi görüş ayrılıklarının saldırı tehdit karşısındaki "ortak duruşu" sarsmayacağını savundu.

        İran'ın seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiklerini iddia eden Katz, seçim sürecinde İsrail'e yönelik olası bir saldırıda faillerin "ağır bir bedel ödeyeceği" tehdidinde bulundu.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey sınırında yaptığı konuşmada, yaklaşan seçimler öncesinde ülkeye yönelik saldırı tehditleri bulunduğuna ilişkin istihbarat aldıklarını ileri sürmüştü.

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        Öte yandan, İsrail kamuoyunda ve uluslararası basında, seçimler öncesinde Netanyahu hükümetinin İran, Lübnan ya da Gazze Şeridi'ne yönelik yeni bir askeri operasyon başlatabileceği yönündeki iddialar gündeme gelmişti.

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        #israil
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        #haberler
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