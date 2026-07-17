Karadeniz'de bir tankere dron saldırısı
Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "15 Temmuz'da Rusya/Kavkaz'da dron saldırısına uğrayan 'GAS AURA' gemisinden tahliye edilen 2 yaralı Filipinli personeli, 16 Temmuz'da Sinop açıklarında Sahil Güvenlik helikopterine teslim eden 'GAS NERO' isimli LPG tankeri, Karadeniz'de dron saldırısı sonucu çıkan yangın nedeniyle yardım talebinde bulundu." ifadeleri kullanıldı
Giriş: 17 Temmuz 2026 - 20:07 Güncelleme:
Açıklamanın devamında, "Samsun Liman Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye sevk edilen yangın söndürme römorkörünün zamanında müdahalesiyle yangın söndürüldü. Gemi, Trabzon'a ulaşmış olup, tamir işlemleri için driftte beklemektedir." denildi.
*Fotoğraf: İHA, temsilidir
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