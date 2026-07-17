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        Haberler Dünya Karadeniz'de bir tankere dron saldırısı

        Karadeniz'de bir tankere dron saldırısı

        Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "15 Temmuz'da Rusya/Kavkaz'da dron saldırısına uğrayan 'GAS AURA' gemisinden tahliye edilen 2 yaralı Filipinli personeli, 16 Temmuz'da Sinop açıklarında Sahil Güvenlik helikopterine teslim eden 'GAS NERO' isimli LPG tankeri, Karadeniz'de dron saldırısı sonucu çıkan yangın nedeniyle yardım talebinde bulundu." ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 20:07 Güncelleme:
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        Karadeniz'de bir tankere dron saldırısı

        Açıklamanın devamında, "Samsun Liman Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye sevk edilen yangın söndürme römorkörünün zamanında müdahalesiyle yangın söndürüldü. Gemi, Trabzon'a ulaşmış olup, tamir işlemleri için driftte beklemektedir." denildi.

        *Fotoğraf: İHA, temsilidir

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