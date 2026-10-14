Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Mark Rutte'den Rusya'ya mesaj: Gerektiği yerde karşılık vereceğiz

        Mark Rutte'den Rusya'ya mesaj: Gerektiği yerde karşılık vereceğiz

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın NATO müttefiklerine yönelik hibrit ve siber saldırılarına karşı gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirterek "Gerektiği yerde karşılık vereceğiz. Tekrar söylüyorum; bu, her zaman görünür olmayacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 19:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Rutte'den Rusya'ya mesaj

        Rutte, Estonya’nın başkenti Tallinn’de Başbakan Kristen Michal ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

        Rusya bağlantılı hibrit saldırılardaki artışa işaret edilerek Moskova’nın Avrupa’ya karşı bir “gölge savaş” yürüttüğünün kabul edilmesi ve İran gibi “terörizmin destekçisi” olarak nitelendirilmesi gerekip gerekmediği sorulan Rutte, NATO’nun bu tür faaliyetlere karşı hazırlıklı olduğunu vurguladı.

        Rutte, “Rusların gerçekleştirdiği tüm bu hibrit, siber ve diğer faaliyetler söz konusu olduğunda, bunlara karşı eğitim aldık ve hazırlandık. İhtiyacımız olan bütün karşılık verme seçeneklerine sahibiz.” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Verilecek karşılıkların her zaman kamuoyuna açıklanmayacağını kaydeden Rutte, “Ne yaptığımızı her zaman göremeyeceksiniz. Her zaman kamuoyuna açık olmayacak. Her zaman aynı şekilde karşılık vermeyeceğiz. Bazen simetrik, bazen asimetrik olacak.” diye konuştu.

        Aralık 2024’ün sonunda Estonya ile Finlandiya arasındaki deniz altı kablosunun kesilmesine karşı NATO’nun Ocak 2025’te “Baltic Sentry” (Baltık Nöbetçisi) faaliyetini başlattığını hatırlatan Rutte, bunun görünür bir karşılık olduğunu ifade etti.

        Rutte, “Ne yaptığımız her zaman görünür olmayacak ancak asıl mesele şu, biz daha güçlüyüz. Rusya iyi durumda değil. Bu hibrit saldırılar ve diğer yaptıkları, bir zayıflık göstergesi.” değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Rusya’nın amacının NATO müttefiklerini tedirgin etmek olduğunu belirten Rutte, şunları aktardı:

        “Bizim bütün gün bunları konuşmamızı, tedirgin olmamızı ve bunlarla ilgili basın toplantıları düzenlememizi istiyorlar. Bunu yapmayacağız. Gerektiği yerde karşılık vereceğiz. Tekrar söylüyorum, bu her zaman görünür olmayacak.”

        NATO’nun savunma yatırımlarını artırmaya ve Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu desteği sağlamaya devam edeceğini bildiren Rutte, “Sakin kalıp yolumuza devam edeceğiz. Bu, savunmaya yatırım yapmak ama özellikle Ukrayna’nın savaşta güçlü kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olmasını sağlamak anlamına geliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Estonya’nın, Avrupa ülkelerinin finansmanıyla Ukrayna’ya ABD yapımı askeri teçhizat sağlanmasını öngören PURL girişimine katkısının önemine dikkati çeken Rutte, “Bu, Rusya’nın herhangi bir hibrit saldırısına verebileceğimiz en iyi yanıttır.” ifadesini kullandı.

        “NATO topraklarının her karışını savunacağız”

        Rusya’nın NATO topraklarına yönelik olası tehdidine ilişkin değerlendirmesinde Rutte, “NATO topraklarına yönelik yakın bir tehdit görmüyoruz.” dedi.

        Olası bir askeri yığınağa karşı harekete geçeceklerini belirten Rutte, “Eğer bir askeri yığınak görürsek buna karşılık vereceğiz.” diye konuştu.

        NATO’nun gerekli savunma planlarına sahip olduğunun ve hazırlıklı bulunduğunun altını çizen Rutte, “Doğu kanadı boyunca koordineli şekilde konuşlandırılmış ileri kara kuvvetlerimiz var. Dolayısıyla mesaj açık.” diye konuştu.

        REKLAM

        Rutte, Rusya’nın NATO’ya saldırması halinde verilecek karşılığa ilişkin, “Elbette Rusya’nın saldıracak kadar aptal olması halinde tam olarak ne yapacağımızı o zaman göreceksiniz. Bu nedenle ayrıntılara girmeyeceğim ancak kendimizi savunacağımızdan emin olabilirsiniz.” dedi.

        NATO’nun savunma ittifakı olduğunu vurgulayan Rutte, şunları kaydetti:

        “Hiçbir zaman başka birine saldırı düzenlemeyeceğiz çünkü bu bizim çıkarımıza değil. Biz bir savunma ittifakıyız. Yaşam biçimimizi, çıkarlarımızı, değerlerimizi ve kültürlerimizi korumak istiyoruz. Burada bulunma amacımız bu, başkalarına saldırmak değil.”

        Trump’ın istihbarat paylaşımına ilişkin açıklaması

        Basın toplantısında Rutte’ye, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşmediği de soruldu.

        REKLAM

        Rutte, Trump’ın bir önceki gün Beyaz Saray’dan ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamaya işaret ederek, “Başkanın dün, bir kampanya etkinliği için Beyaz Saray’dan ayrılırken basınla kısa süreli görüşmesinde çok açık olduğunu düşünüyorum. İstihbarat paylaşımının durmadığını söyledi.” yanıtını verdi.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 14 Ekim 2026 haberleri: Halk TV'ye kayyum atandı, İBB'ye 'yolsuzluk' davasında İmamoğlu savunma yapmaya başladı, FETÖ'nün ABD uzantılı finans ağı deşifre edildi

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.HALK TV'YE KAYYUM ATANDIHalk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında "Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Halk TV'de dahil Mahiroğlu'nun tüm ş...
        #Nato
        #rusya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul için kritik sel uyarısı
        İstanbul için kritik sel uyarısı
        İstanbul'u sağanak vurdu
        İstanbul'u sağanak vurdu
        İstanbul'da yarın okullar tatil
        İstanbul'da yarın okullar tatil
        Murat Boz'dan yardım çağrısı
        Murat Boz'dan yardım çağrısı
        Marco Asensio maç kadrosuna alınmadı!
        Marco Asensio maç kadrosuna alınmadı!
        Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni
        Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni
        FETÖ ve DEAŞ'a 4 ayrı operasyon!
        FETÖ ve DEAŞ'a 4 ayrı operasyon!
        Bugün Ne Oldu? 14 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 14 Ekim 2026 haberleri
        "3 yılda 1 milyon çelik konut üretebiliriz"
        "3 yılda 1 milyon çelik konut üretebiliriz"
        İsrail'den Hizbullah ve İran'a yeni tehdit
        İsrail'den Hizbullah ve İran'a yeni tehdit
        Fon yasası komisyonda
        Fon yasası komisyonda
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz
        Bakan Fidan Azerbaycan'a gidiyor
        Bakan Fidan Azerbaycan'a gidiyor
        Yamal'dan Lemina'nın sözleri için flaş paylaşım!
        Yamal'dan Lemina'nın sözleri için flaş paylaşım!
        Trump: İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün
        Trump: İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün
        Ankara-Samsun 2.5 saate düşecek
        Ankara-Samsun 2.5 saate düşecek
        Ölüm nedeni açıklandı
        Ölüm nedeni açıklandı
        Dünyanın en eski batığı Kekova’da!
        Dünyanın en eski batığı Kekova’da!