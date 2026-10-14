Mark Rutte'den Rusya'ya mesaj: Gerektiği yerde karşılık vereceğiz

Rutte, Estonya’nın başkenti Tallinn’de Başbakan Kristen Michal ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya bağlantılı hibrit saldırılardaki artışa işaret edilerek Moskova’nın Avrupa’ya karşı bir “gölge savaş” yürüttüğünün kabul edilmesi ve İran gibi “terörizmin destekçisi” olarak nitelendirilmesi gerekip gerekmediği sorulan Rutte, NATO’nun bu tür faaliyetlere karşı hazırlıklı olduğunu vurguladı.

Rutte, “Rusların gerçekleştirdiği tüm bu hibrit, siber ve diğer faaliyetler söz konusu olduğunda, bunlara karşı eğitim aldık ve hazırlandık. İhtiyacımız olan bütün karşılık verme seçeneklerine sahibiz.” ifadelerini kullandı.

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Verilecek karşılıkların her zaman kamuoyuna açıklanmayacağını kaydeden Rutte, “Ne yaptığımızı her zaman göremeyeceksiniz. Her zaman kamuoyuna açık olmayacak. Her zaman aynı şekilde karşılık vermeyeceğiz. Bazen simetrik, bazen asimetrik olacak.” diye konuştu.

Aralık 2024’ün sonunda Estonya ile Finlandiya arasındaki deniz altı kablosunun kesilmesine karşı NATO’nun Ocak 2025’te “Baltic Sentry” (Baltık Nöbetçisi) faaliyetini başlattığını hatırlatan Rutte, bunun görünür bir karşılık olduğunu ifade etti.

Rutte, “Ne yaptığımız her zaman görünür olmayacak ancak asıl mesele şu, biz daha güçlüyüz. Rusya iyi durumda değil. Bu hibrit saldırılar ve diğer yaptıkları, bir zayıflık göstergesi.” değerlendirmesinde bulundu.

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Rusya’nın amacının NATO müttefiklerini tedirgin etmek olduğunu belirten Rutte, şunları aktardı:

“Bizim bütün gün bunları konuşmamızı, tedirgin olmamızı ve bunlarla ilgili basın toplantıları düzenlememizi istiyorlar. Bunu yapmayacağız. Gerektiği yerde karşılık vereceğiz. Tekrar söylüyorum, bu her zaman görünür olmayacak.”

NATO’nun savunma yatırımlarını artırmaya ve Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu desteği sağlamaya devam edeceğini bildiren Rutte, “Sakin kalıp yolumuza devam edeceğiz. Bu, savunmaya yatırım yapmak ama özellikle Ukrayna’nın savaşta güçlü kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olmasını sağlamak anlamına geliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

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Estonya’nın, Avrupa ülkelerinin finansmanıyla Ukrayna’ya ABD yapımı askeri teçhizat sağlanmasını öngören PURL girişimine katkısının önemine dikkati çeken Rutte, “Bu, Rusya’nın herhangi bir hibrit saldırısına verebileceğimiz en iyi yanıttır.” ifadesini kullandı.

“NATO topraklarının her karışını savunacağız”

Rusya’nın NATO topraklarına yönelik olası tehdidine ilişkin değerlendirmesinde Rutte, “NATO topraklarına yönelik yakın bir tehdit görmüyoruz.” dedi.

Olası bir askeri yığınağa karşı harekete geçeceklerini belirten Rutte, “Eğer bir askeri yığınak görürsek buna karşılık vereceğiz.” diye konuştu.

NATO’nun gerekli savunma planlarına sahip olduğunun ve hazırlıklı bulunduğunun altını çizen Rutte, “Doğu kanadı boyunca koordineli şekilde konuşlandırılmış ileri kara kuvvetlerimiz var. Dolayısıyla mesaj açık.” diye konuştu.

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Rutte, Rusya’nın NATO’ya saldırması halinde verilecek karşılığa ilişkin, “Elbette Rusya’nın saldıracak kadar aptal olması halinde tam olarak ne yapacağımızı o zaman göreceksiniz. Bu nedenle ayrıntılara girmeyeceğim ancak kendimizi savunacağımızdan emin olabilirsiniz.” dedi.

NATO’nun savunma ittifakı olduğunu vurgulayan Rutte, şunları kaydetti:

“Hiçbir zaman başka birine saldırı düzenlemeyeceğiz çünkü bu bizim çıkarımıza değil. Biz bir savunma ittifakıyız. Yaşam biçimimizi, çıkarlarımızı, değerlerimizi ve kültürlerimizi korumak istiyoruz. Burada bulunma amacımız bu, başkalarına saldırmak değil.”

Trump’ın istihbarat paylaşımına ilişkin açıklaması

Basın toplantısında Rutte’ye, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşmediği de soruldu.

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Rutte, Trump’ın bir önceki gün Beyaz Saray’dan ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamaya işaret ederek, “Başkanın dün, bir kampanya etkinliği için Beyaz Saray’dan ayrılırken basınla kısa süreli görüşmesinde çok açık olduğunu düşünüyorum. İstihbarat paylaşımının durmadığını söyledi.” yanıtını verdi.

*Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır