Uşak'ta, otomobilin bir işletmenin bahçe duvarına çarpması sonucu astsubay olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Mehmet Bulunmaz, polis memuru eşi 29 yaşındaki Nazlıcan Bulunmaz ve kayınvalidesi 62 yaşındaki Lale Sağsöz hayatını kaybetti. Araçta bulunan 4 yaşındaki A.M.K. ve 38 yaşındaki B.K. ise tedaviye a... Daha Fazla Göster

Uşak'ta, otomobilin bir işletmenin bahçe duvarına çarpması sonucu astsubay olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Mehmet Bulunmaz, polis memuru eşi 29 yaşındaki Nazlıcan Bulunmaz ve kayınvalidesi 62 yaşındaki Lale Sağsöz hayatını kaybetti. Araçta bulunan 4 yaşındaki A.M.K. ve 38 yaşındaki B.K. ise tedaviye alındı. (İHA) Daha Az Göster