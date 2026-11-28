ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Fox News ve WSJ'nin "süper zeka" yerine "yapay zeka" ifadesini kullanmak için özel çaba sarf ettiğini savunan Trump, "Ama sorun değil, çünkü süper zeka her zaman yapay zekaya üstün gelecek." ifadesini kullandı.

Tepkisini başka bir paylaşımda da sürdüren Trump, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins'in "SI" ifadesini yakında "zorunlu hale getireceğini" savundu.

Trump'tan "süper zeka" kullanımı için kararname

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Eylül'de yapay zeka (AI) yerine süper zeka (SI) teriminin kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

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Beyaz Saray tarafından yayımlanan bilgi notuna göre, kararname, tüm bakanlık ve kurumların resmi yazışmaları, kamuoyu duyuruları, politika belgeleri ve yasal nitelikte olmayan tüm evraklarda "süper zeka" ve "SI" terimlerini kullanmasını zorunlu kılıyor.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.