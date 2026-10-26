Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Yunan basınına göre iktidar milletvekillerinin Libya politikasına dair eleştirileri hükümeti rahatsız etti

        Yunan basınına göre iktidar milletvekillerinin Libya politikasına dair eleştirileri hükümeti rahatsız etti

        Yunan Kathimerini gazetesi, Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin 2019'da imzalanan mutabakat muhtırasının, geçen hafta Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasının iktidar milletvekilleri tarafından da "başarısızlık" olarak tanımlanmasının, hükümeti rahatsız ettiği yorumunu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 11:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yunanistan'da iktidarda 'Libya' çatlağı

        Kathimerini gazetesi "Yenilip yutulmaz yenilgi" başlıklı haberinde, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Dimitris Kalogeropulos'un geçen hafta Libya'nın onayına ilişkin yaptığı "hapı yuttuk" şeklindeki açıklaması ile Yeni Demokrasi Milletvekili Dimitris Keridis'in "siyasi yenilgi" şeklindeki açıklamalarını hatırlattı.

        Gazete, aynı zamanda bir uluslararası ilişkiler profesörü olan Keridis'in açıklamasının Başbakanlığı, Kalogeropulos'un açıklamasından daha fazla rahatsız ettiğini savundu.

        Haberde, "Keridis'in sadece akademik bir bakış açısına sahip olması değil, aynı zamanda Yeni Demokrasi Partisi'nin parlamento sözcüsü olması da bu rahatsızlığa neden oldu. Başbakanlık, Keridis'in açıklamalarında daha dikkatli olmasını isterdi." ifadesi yer aldı.

        REKLAM

        Libya Temsilciler Meclisi, 2019'da Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını 20 Ekim'de onaylamış, bu karar Atina'da büyük tepkiye yol açmıştı.

        Yunanistan muhalefeti, bu gelişmeyi Yunan hükümetinin dış politikadaki başarısızlığı olarak değerlendirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Göçerlerin dönüş yolculuğu başladı

        https://ajans-api.bitem.tr/api/video/download/119712682/6764283659Göçerlerin dönüş yolculuğu başladıBitlis ve Van'ın serin yaylalarında yaz aylarını geçiren göçerler, havaların soğumasıyla dönüş yolculuğuna başladı. Binlerce küçükbaş ile yola çıkan göçerler, aileleriyle aylar sürecek yolculuğun ardı...
        #yunanistan
        #miçotakis
        #libya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        80 ilde sokakta sahipsiz hayvan kalmadı
        80 ilde sokakta sahipsiz hayvan kalmadı
        SPK'dan nitelikli yatırımcı kararı
        SPK'dan nitelikli yatırımcı kararı
        RAMS Park'ta dev derbi: İşte muhtemel 11'ler!
        RAMS Park'ta dev derbi: İşte muhtemel 11'ler!
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim
        Çatıdan düşen genç kadının son fotoğrafı! Ev arkadaşı ve sevgilisi gözaltında!
        Çatıdan düşen genç kadının son fotoğrafı! Ev arkadaşı ve sevgilisi gözaltında!
        7 saniyelik 192 milyon TL'lik vurgunda perde aralandı: "Fena para yapacağız"
        7 saniyelik 192 milyon TL'lik vurgunda perde aralandı: "Fena para yapacağız"
        Pentagon'dan büyük savaş hazırlığı
        Pentagon'dan büyük savaş hazırlığı
        Aracından inen sürücü hayatının şokunu yaşadı
        Aracından inen sürücü hayatının şokunu yaşadı
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Lavabo açıcıyla beyazlatmışlar! Tam 3 ton
        Lavabo açıcıyla beyazlatmışlar! Tam 3 ton
        Merkez Bankası'ndan TL kredileri için yeni karar
        Merkez Bankası'ndan TL kredileri için yeni karar
        Dolmabahçe'de zorlu mücadele!
        Dolmabahçe'de zorlu mücadele!
        Meteorolojik ekstrem olaylar 2 kat arttı! Çarpıcı tespitler!
        Meteorolojik ekstrem olaylar 2 kat arttı! Çarpıcı tespitler!
        Bursa için 7 büyüklüğünde deprem uyarısı
        Bursa için 7 büyüklüğünde deprem uyarısı
        İkinci el otomobilde yeni hesap
        İkinci el otomobilde yeni hesap
        Trump Netanyahu'ya desteğini yineledi
        Trump Netanyahu'ya desteğini yineledi
        Trump'tan Minaj hakkında kalça yorumu
        Trump'tan Minaj hakkında kalça yorumu
        Kimlerin GSS prim borcu silinecek?
        Kimlerin GSS prim borcu silinecek?
        Somer Sivrioğlu sessizliğini bozdu
        Somer Sivrioğlu sessizliğini bozdu
        Kabul etmiyorlar
        Kabul etmiyorlar