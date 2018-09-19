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"Pilotların, dünyada Hasandağı gibi bu kadar yoğun şekilde uçabildiği çok fazla yer yok. Burada 30 ülkeden gelen milli takım sporcularının başarılı bir şekilde uçması, bizim için çok önemliydi. Hasandağı, meteorolojik açıdan da çok önemli bir yer."