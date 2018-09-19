Anadolu'nun ortasında Kapadokya ve Ihlara Vadisi'nin oluşmasına katkı sağlayan Hasandağı, yamaç paraşütü alanında hem Türkiye hem de dünyada ön sıralarda yer alacak potansiyele sahip adresler arasında gösteriliyor
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Kapadokya ve Ihlara Vadisi'nin oluşmasına katkı sağlayan sönmüş volkanik dağ Hasandağı, yamaç paraşütü alanında hem Türkiye hem de dünyada ön sıralarda yer alacak potansiyele sahip adresler arasında gösteriliyor.
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AA'nın haberine göre son yıllarda yamaç paraşütü yapanların gözde mekanı haline gelen dağ, hava sporlarının önemli organizasyonlarından 2018 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Mesafe Yarışmaları'na 8-15 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yaptı.
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Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Organizasyonu Başkanı Goran Dimiskovski, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aksaray'da düzenlenen ve 30 ülkeden 130 pilotun yarıştığı Dünya Kupası'nın başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi.
Yamaç paraşütü sporunda Hasandağı'nın önemli bir yerinin olduğunu belirten Dimiskovski, şöyle devam etti:
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"Pilotların, dünyada Hasandağı gibi bu kadar yoğun şekilde uçabildiği çok fazla yer yok. Burada 30 ülkeden gelen milli takım sporcularının başarılı bir şekilde uçması, bizim için çok önemliydi. Hasandağı, meteorolojik açıdan da çok önemli bir yer."
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"Çünkü konum itibarıyla Hasandağı, düz bir ovada ve bu yamaç paraşütü sporu için biçilmez bir kaftan. Bütün kalkış yönlerinin uygun olması nedeniyle daha fazla kalkış alanı açılabilirse Hasandağı, dünyada yamaç paraşütünde vazgeçilmez yerlerden birisi olur."
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"Bölgede yamaç paraşütü sporunun gelişmesi için yeni pistlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Dimiskovski, "Hasandağı'nın yamaç paraşütünde daha iyi hale gelebilmesi için kuzey, batı, güney ve doğu yönlerine yeni kalkış alanlarının açılması gerekir." diye konuştu.
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"DÜNYADA İLK ÜÇE GİRER"
Hasandağı'nın yamaç paraşütünde dünyada ilk üçe girebileceğinin altını çizen Dimiskovski, şunları kaydetti:
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"Hasandağı, yamaç paraşütünde bizim için iyi potansiyeli olan yerlerin başında geliyor. Türkiye'deki en iyi yer ve yerel yönetimlerden beklentimiz şu; Hasandağı'nda bizim istediğimiz standartlarda daha çok kalkış alanı açılması halinde burası dünyada sayılı, Türkiye'de tek nokta haline gelir. Hasandağı'nın dünya yamaç paraşütü organizasyonlarının da vazgeçilmez alanı haline gelmesi kesinlikle mümkün. Uluslararası alanda tanıtımı yapılırsa Hasandağı dünyada ilk üçe girer."
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SÜPER FİNAL İÇİN EN GÜÇLÜ ADAYLARDAN
İlerleyen dönemde dağda yeni organizasyonlar yapılacağını vurgulayan Dimiskovski, "Ben, Dünya Kupası ve Süper Finali organize ediyorum. Süper Final için örnek vermem gerekirse 6 ülke şu an yarışıyor. Ancak Hasandağı bunların en güçlülerinden." ifadelerini kullandı.
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"TÜRKİYE'DE 5 BİN METREYE ÇIKILAN BAŞKA YER YOK"
Türkiye Hava Sporları Federasyonu Aksaray İl Temsilcisi Abdullah Kahraman da Dünya Kupası'nın ardından yeni hedeflerinin, bu organizasyonu yeniden yapmanın yanı sıra Süper Final'i Aksaray'a getirmek olduğunu anlattı.
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Hasandağı'nın konumu ve yüzey şekliyle Türkiye'de tek olduğunu, dünyada ise ilk üçe girdiğini aktaran Kahraman, şunları kaydetti:
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"Türkiye'de yamaç paraşütü için elinizle çizseniz ancak böyle bir dağ oluşturabilirsiniz. Dümdüz bir ovada 3 bin 268 metre dağı çizip oraya koymuş gibi Hasandağı'nın konumu. Türkiye'de Hasandağı'ndan başka hem kalkış alanı hem de iniş alanlarındaki düzlüğe sahip hiçbir yer yok. Hasandağı, Türkiye'de tek.
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"Bu anlamda da dünyada ilk üçe giriyor. Biz yamaç paraşütünde termal aktiviteleri kullanıyoruz. Hasandağı'ndaki termal aktiviteler ise Türkiye'deki bütün yerlerden daha iyi, güvenli ve fazla. Ayrıca Hasandağı'nda 160 kilometre mesafe uçuşumuz var. Sınırımız yok. Buradan çok rahatlıkla Türkiye rekoru çıkartabiliriz. Bizim Aksaray'daki bulut tabanımız da çok yüksek."
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"Biz Hasandağı'nda 5 bin metreye kadar çıkabiliyoruz. Türkiye'de bu seviyeye çıkılan başka bir yer yok. Beş bin metreden daha da yukarı çıkabiliriz, ancak oksijen sıkıntısı yaşayacağımız için nefes alışımız zorlaşıyor."
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