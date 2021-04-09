Kovid-19 aşılarının yüzde 2'sinden azı Afrika'da yapıldı

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti basın mensuplarına yaptığı açıklamada, birçok Afrika ülkesinde yeterli aşılama yapılamadığına dikkati çekti.
Atılan adımlara rağmen birçok Afrika ülkesinde Kovid-19 ile mücadelede çok az ilerleme kaydedildiğini aktaran Moeti, dünya genelinde yapılan yaklaşık 700 bin doz Kovid-19 aşısının yüzde 2'sinden daha azının Afrika kıtasında uygulandığını kaydetti.
Moeti, "Kısıtlı stoklar ve tedarikte yaşanan sorunlar, Kovid-19 aşılarının kıtadaki birçok insana ulaşmasını engelliyor." dedi.
Kıtaya 30 milyondan dozdan fazla Kovid-19 aşısı ulaştığı bilgisini paylaşan Moeti, bunun 13 milyonunun yapıldığını sözlerine ekledi.
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 115 BİNE YAKLAŞTI
Vaka sayısının 4 milyon 338 bin 109 kişiye ulaştığı kıtada, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 887 bin 311'e yükseldi.
Kıta genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 114 bin 914'e yükseldi.
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