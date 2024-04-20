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        Haberler Yaşam Dünyadaki popüler yemek kombinasyonları: En uyumlu 10 lezzet!

        Dünyadaki popüler yemek kombinasyonları: En uyumlu 10 lezzet!

        Gastronomi dünyası, bazen basit bir birleşimde bile büyüleyici lezzetler sunabilir. İşte bu eşsiz uyumu yakalayan, tüm dünyada en çok sevilen 10 popüler yemek kombinasyonu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 14:00 Güncelleme: 20.04.2024 - 00:08
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        Öyle yiyecekler var ki onları tek başına tüketmek mümkün bile gelmiyor çünkü ayrılamayacağı bir lezzet daha var! Sizin için dünyanın en sevilen lezzet ikililerini derledik! İşte, en popüler 10 yemek kombinasyonu...

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        1. TEREYAĞI VE MISIR

        İster bardak mısır ister bütün bir mısır pişirin, tereyağını her zaman eklemek isteyeceksiniz. Mısır kendi başına çok lezzetli olsa da tereyağı ile daha da lezzetleniyor olması onları ayrılmaz bir ikili yapıyor.

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        2. MAKARNA VE PEYNİR

        "Mac and Cheese" olarak da ünlenen bir Amerikan klasiği peynirli makarna bugün tüm dünyada severek tüketiliyor. Mozarella, permesan, cheddar... İstediğiniz peyniri kullanın her şekilde makarnanız ile mükemmel bir uyum yakalayacak!

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        3. TURTA VE DONDURMA

        Severek tükettiğimiz iki lezzet olan turta ve dondurmayı bir arada yemeyi hiç düşündünüz mü? Turta (özellikle elmalı) ve dondurma dünyada bir arada en çok tüketilen lezzetler arasında.

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        4. PATATES VE KETÇAP

        Herhangi bir fast food restoranına gittiğinizde ve patates sipariş verdiğinizde yanında mutlaka verilen iki şey vardır: ketçap ve mayonez. Bu da ketçap ve patatesin evrensel bir ikili olduğunu kanıtlar nitelikte.

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        5. YER FISTIĞI EZMESİ VE MUZ

        Sağlıklı bir atıştırmalık arayanların favori tatlı ikilisi arasında özellikle yer fıstığı ve muz büyük yer alıyor. Tüm dünyada severek tüketilen bu ikili hem tatlı ihtiyacını karşılamaya hem de sağlıksız kalori almamaya birebir.

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        6. MILKSHAKE VE PATATES

        Bu ikiliyi daha önce duymuş muydunuz? Milkshake ve patatesin bir arada tüketimi ülkemizde çok yaygın olmasa da dünyanın çeşitli yerlerinde severek tüketiliyor!

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        7. PIZZA VE RANCH SOS

        Pizza ile hangi sosun yakışacağı tartışılıyorsa elbette ranch sos buradan birinci çıkacaktır. Ranch sos ve pizza tüm dünyada en çok sevilen kombinasyonlar arasında.

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        8. YER FISTIĞI EZMESİ VE REÇEL

        Dünyanın pek çok yerinde kahvaltılar için bir vazgeçilmez niteliği taşıyan bu ikili hem hazırlanışının kolaylığı hem de lezzeti açısından çok tercih ediliyor. Ekmek arası fıstık ezmesi ve reçel özellikle Avrupa ve Amerika'da sevilerek tüketilen lezzetler arasında.

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        9. HAMBURGER VE PATATES

        Birbirinden ayrı düşünülmesi mümkün olmayan yemek ikilileri arasında elbette herkesin aklına ilk gelenlerden bir tanesi hamburger ve patates. Bu ikili yıllardır tüm dünyada severek tüketilmeye devam ediliyor.

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        10. SÜT VE KURABİYE

        Sıcak bir süt ve lezzetli çikolata parçacıklı bir kurabiyeye kim hayır diyebilir ki? Bu ikili hazırlanışının kolaylığı ve uyumlarıyla dünyanın favori lezzet kombinasyonlarının arasında yer alıyor.

        Kaynak: Buzzfeed

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