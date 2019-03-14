SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Dünyanın dört bir yanından en ilginç oteller

Giriş: 14.03.2019 - 10:19 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Unutulmaz bir tatil ya da balayı planlıyorsanız, bu otelleri mutlaka listenize almalısınız... İşte dünyanın dört bir yanından sıra dışı oteller

  • 1Dünyanın dört bir yanından en ilginç oteller
    1|22

    Klasik bir otel odasından fazlasını arayanlara hitap eden bu oteller, sizlere unutulmaz bir deneyim yaşatmayı vadediyor. İşte dünyanın dört bir yanından en ilginç oteller...

    SiloStay - Yeni Zelanda

  • 2Dünyanın dört bir yanından en ilginç oteller
    2|22

    Dasparkhotel - Ottensheim, Avusturya

     

  • 3Dünyanın dört bir yanından en ilginç oteller
    3|22

    Book and Bed - Tokyo, Japonya

     

  • 4Dünyanın dört bir yanından en ilginç oteller
    4|22

    Treehotel - Harads, İsveç

     

  • 5Dünyanın dört bir yanından en ilginç oteller
    5|22

    Inntel Hotels Amsterdam Zaandam

     

  • 6Dünyanın dört bir yanından en ilginç oteller
    6|22

    Hotel Costa Verde - Kosta Rika

     

  • 7Dünyanın dört bir yanından en ilginç oteller
    7|22

    Skylodge Adventure Suites - Peru, Kutsal Vadi

     

  • 8Dünyanın dört bir yanından en ilginç oteller
    8|22

    Dog Bark Park Inn - ABD, Idaho

     

  • 9Dünyanın dört bir yanından en ilginç oteller
    9|22

    The Red Caboose Motel - ABD, Pennsylvania

     

  • 10Dünyanın dört bir yanından en ilginç oteller
    10|22

    Hotel Marques de Riscal - İspanya

     

  • 11Dünyanın dört bir yanından en ilginç oteller
    11|22

    Icehotel - İsveç

     

  • 12Dünyanın dört bir yanından en ilginç oteller
    12|22

    Hotel de Vrouwe van Stavoren - Hollanda

     

  • 13Dünyanın dört bir yanından en ilginç oteller
    13|22

    Cley Windmill - İngiltere

     

  • 14Dünyanın dört bir yanından en ilginç oteller
    14|22

    Huettenpalast - Berlin

     

  • 15Dünyanın dört bir yanından en ilginç oteller
    15|22

    La Balade des Gnomes - Belçika

     

     

  • 16Dünyanın dört bir yanından en ilginç oteller
    16|22

    Whitepod - İsviçre Alpleri

     

     

  • 17Dünyanın dört bir yanından en ilginç oteller
    17|22

    Jumbo Stay - İsveç, Stockholm

  • 18Dünyanın dört bir yanından en ilginç oteller
    18|22

    Hang Nga Guesthouse - Vietnam

  • 19Dünyanın dört bir yanından en ilginç oteller
    19|22

    Happy Nomads Village - Kırgızistan, Karakol

     

  • 20Dünyanın dört bir yanından en ilginç oteller
    20|22

    Hotel Kakslauttanen - Finlandiya

     

  • 21Dünyanın dört bir yanından en ilginç oteller
    21|22

    The Santos Express - Güney Afrika

     

  • 22Dünyanın dört bir yanından en ilginç oteller
    22|22

    V8 Hotel - Stuttgart, Germany

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X