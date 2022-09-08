Sinema devi iflasın eşiğinde 0:00 / 0:00

Dünyanın en büyük ikinci sinema zinciri Cineworld ABD’de iflas koruması için başvuruda bulundu.

İngiltere merkezli zincir, düşük izleyici sayıları ile karşı karşıya kaldıktan sonra ABD'de yeniden yapılanmaya çalışıyordu.

Firmaların işini sürdürmesine ve borcunu yeniden yapılandırmasına olanak sağlayan Bölüm 11 başvurusu, Cineworld’ün işinin büyük bir kısmını kapsayan ABD, İngiltere ve Jersey işletmelerini kapsıyor.

ABD’de Regal sinemalarının ve İngiltere’de Picturehouse zincirlerinin de sahibi olan şirket, grubun borcunu önemli ölçüde azaltacak, bilançosunu güçlendirecek ve Cineworld’ün sinema endüstrisindeki stratejisini hızlandırmak ve bunlardan yararlanmak için finansal güç ve esneklik sağlayacak borçlandırma işlemi uygulamaya çalışacağını duyurdu.

Grup, 2023’ün ilk çeyreğinde Bölüm 11 korumasından çıkmayı umuyor. Grubun mevcut borç verenlerden 1.94 milyar dolarlık finansmana sahip olduğu belirtildi.

Pandemi korkuları azaldıktan sonra dahi bilet satışlarının salgın öncesinden de düşük olması, Cineworld’ün hisselerini yılın başından beri düşürüyordu.

Ancak Cineworld’ün yıllar içinde biriktirdiği borç miktarının da bu duruma gelmesinde en önemli etken olarak görülüyor.

HİSSELERİNDE REKOR DÜŞÜŞ

Wall Street Journal'ın, Ağustos ayında şirketin potansiyel iflasını ilk kez bildirmesinin ardından 1.80 peni ile rekor düşük seviyeye gerileyen Cineworld hisseleri, Çarşamba günü yüzde 9.9 artışla 4.29 peni seviyesinde işlem gördü. Ancak yılın başından beri hisseleri yüzde 80’den fazla değer kaybetti.

Analistler, Cineworld'ün 2018'de Amerika'da Regal'i devralmasının, onu çok fazla borç yükü altında bıraktığını bu sebepler pandemiyi atlatmak için yeterli gücü toplayamadığını savunuyorlar.

WSJ’ye göre Cineworld’ün şu anda vadelerle birlikte karşı karşıya olduğu borç miktarı 5 milyar dolar. Net borçların ise 9 milyar dolara yakın olduğu iddia ediliyor.