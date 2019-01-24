Mori Memorial Foundation'un (MMF) dünya çapındaki kentleri belirli kriterlere göre sıraladığı Global Power City Index'in (GPCI) 2018 yılı raporu yayınlandı.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, araştırmada, şehirlerin ekonomik güçleri, Ar-Ge yetenekleri, kültürel etkileşim, yaşanabilirlik durumları, çevre koşulları ve ulaşım durumlarına göre cazibesi değerlendiriliyor.

Söz konusu 6 ana başlık altındaki 70 farklı kritere göre incelenen şehirlerin öne çıkan avantajları ve eksiklikleri de GPCI raporuna göre ortaya çıkarılmış oluyor.

İSTANBUL 34'ÜNCÜ SIRADA

Bu yıl 44 kentin dahil olduğu araştırmada İstanbul, geçen yıla göre 4 basamak gerileyerek kendine 34'üncü sırada yer buldu. 6 ana başlık altında bakıldığında ise İstanbul'un sırasının yükseldiği görülüyor. Önceki yıllarda da listeye giren İstanbul, 2017'de 30, 2016'de 21 ve 2015'e 31'inci sırada yer almıştı.

Bunun yanı sıra, İstanbul’un özellikle ulaşım imkanları, zengin kültürel mirası, yurtdışına yönelik çok sayıda doğrudan uçuş bağlantısı ise şehri belirli alanlarda üst sıralara taşıyor.

Öyle ki, kültürel etkileşim konusunda İstanbul 44 kent için 8'inci sırada bulunuyor. Ulaşım imkanları anlamında ise İstanbul'un 13'üncü sırada yer aldığı anlaşılıyor.

Ar-Ge çalışmalarında 34'üncü, ekonomide 32'inci ve yaşanabilirlikte ise 35'inci sırada bulunan İstanbul'un, en çok puanı ise 40'ıncı sırada yer aldığı çevre koşullarında kaybettiği görülüyor.

Alt başlıklara bakıldığında da, 230 kente direk uçuş imkanı bulunan İstanbul'un bu anlamda durumu en iyi 4'üncü şehir olduğu görülüyor.

BİRİNCİ LONDRA, SONUNCU KAHİRE

Öte yandan, araştırmanın genel sıralamasında lider pozisyonda bulunan Londra'nın, kültürel etkileşimde de birinci olduğu görülüyor.

Ekonomi ve Ar-Ge sıralamasında New York, yaşanabilirlikte Berlin, çevre koşullarında Stockholm ve ulaşım imkanlarında ise Paris 44 kent için birinci sırada bulunuyor. Listenin son sırasında ise Kahire bulunuyor.

TURİST SIRALAMASINDA İSTANBUL 8'İNCİ

Global Power City Index 2018'de yer alan şehirler, bu adreslerde bulunan yönetici, araştırmacı, sanatçı, turist ve kent sakinlerine göre de sıralanıyor. Söz konusu 5 farklı profilin bakış açısıyla sıralanan kentleri belirlemek için yine 70 kriterden yararlanılıyor.

Bu kapsamda, İstanbul yönetici sıralamasında 44 kent içinde 28'inci basamakta yer alıyor. Araştırmacı sıralamasında 39'uncu sırada kendine yer bulan İstanbul, sanatçı sırlamasında 13, turist sıralamasında 8 ve kent sakini sıralamasında da 39'uncu sırada bulunuyor.

Söz konusu 5 ana başlıkta, araştırmacı sıralaması haricinde diğer dört sıralamada ise Londra'nın ipi göğüslediği görülüyor.