Seul, Güney Kore: Küresel çekim gücü gitgide artan Seul’de her köşe başında delifişek bir tematik kahveci açılıyor. Her birinin dekorasyonu da kendine özel, müdavimleri de şahsına münhasır bu kafelerde hemen her türlü kahveyi bulma şansınız var. (GQ Türkiye)