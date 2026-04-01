        Dünyanın en ilginç yasağı: Bu kasabada ölmek yasak! Norveç Longyearbyen'da ölüm neden yasaklandı?

        Dünyanın en ilginç yasağı: Bu kasabada ölmek yasak! Norveç Longyearbyen'da ölüm neden yasaklandı?

        "Burada ölmek yasak" ifadesi kulağa bir şehir efsanesi gibi gelebilir. Ancak Longyearbyen'de bu durum, bilimsel ve çevresel nedenlere dayanıyor. Detaylar haberimizin devamında!

        Giriş: 01.04.2026 - 08:00
        Dünyada ölmenin yasak olduğu bir yer olduğunu biliyor muydunuz? Norveç’in kuzeyindeki Longyearbyen kasabası, bu ilginç kuralıyla dikkat çekiyor. İşte detaylar!

        ÖLÜMÜN YASAKLANDIĞI KASABA

        Norveç’e bağlı Svalbard takımadalarında yer alan Longyearbyen, dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulamayla dikkat çekiyor. Bu küçük Arktik kasabasında “ölmek yasak.”

        Ancak bu yasak, ilk bakışta düşünüldüğü gibi hukuki bir ceza sisteminden ziyade, doğa koşullarının zorunlu kıldığı bir uygulama olarak öne çıkıyor.

        YASAĞIN ARKASINDAKİ GERÇEK NEDEN

        Longyearbyen’de ölmenin yasak olmasının temel sebebi, bölgenin tamamen donmuş toprak yapısı, yani permafrost kaynaklı. Yılın büyük bölümünde çözülmeyen bu toprak, gömülen bedenlerin çürümesini engelliyor.

        Bu durum sadece defin işlemlerini zorlaştırmakla kalmıyor; aynı zamanda ciddi sağlık risklerini de beraberinde getiriyor.

        ÇÜRÜMEYEN CESETLER VE SAĞLIK RİSKİ

        Bilim insanlarının yaptığı incelemelerde, yıllar önce gömülen bazı bedenlerde hastalık etkenlerinin hâlâ canlı kalabildiği tespit edildi. Özellikle eski salgın hastalıklara ait virüs ve bakterilerin donmuş halde korunması, olası bir çözülme durumunda yeniden ortaya çıkma riskini doğuruyor. Bu nedenle kasabada geleneksel defin işlemleri tamamen durdurulmuş durumda.

        1950’DEN BERİ UYGULANIYOR

        Norveç hükümeti, 1950 yılında aldığı kararla Longyearbyen sınırları içinde gömülmeyi yasakladı. Bu karar doğrultusunda mevcut mezarlıklar kapatıldı ve yeni cenazelerin kasaba içinde defnedilmesine izin verilmemeye başlandı. Bu durum, zamanla “ölmenin yasak olduğu yer” söyleminin doğmasına neden oldu.

        PEKİ BİRİ ÖLÜRSE NE OLUR?

        Kasabada yaşayan ve sağlık durumu ağırlaşan kişiler, yaşamlarının son döneminde Norveç ana karasına gönderiliyor. Böylece ölümün Longyearbyen’de gerçekleşmesi engelleniyor. Ani ölümler söz konusu olduğunda ise cenazeler kasaba dışında işlemlere tabi tutuluyor ya da yakma yöntemi tercih ediliyor.

        YASAK MI, ZORUNLULUK MU?

        Her ne kadar “ölmek yasak” ifadesi dikkat çekici olsa da, aslında bu durum sert doğa koşullarının dayattığı bir zorunluluk. Longyearbyen örneği, insan yaşamının bazı coğrafyalarda doğanın kurallarına göre şekillendiğini açıkça gösteriyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mart ayı enflasyonu açıklandı
        Mart ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı ortaya çıktı
        Kirada zam tavanı ortaya çıktı
        Mert Hakan Yandaş hakim karşısına çıkacak
        Mert Hakan Yandaş hakim karşısına çıkacak
        Gayrimenkulde savaş etkisi
        Gayrimenkulde savaş etkisi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'ın en büyük köprüsü vuruldu
        İran'ın en büyük köprüsü vuruldu
        Trump kimleri görevden aldı?
        Trump kimleri görevden aldı?
        Cinsel saldırıdan 8 kaydı vardı! Yüzündeki dövme ele verdi!
        Cinsel saldırıdan 8 kaydı vardı! Yüzündeki dövme ele verdi!
        ABD’den dikkat çeken Türkiye yorumu: En zor rakip!
        ABD’den dikkat çeken Türkiye yorumu: En zor rakip!
        Tesla'da bir dönemin sonu
        Tesla'da bir dönemin sonu
        Fenerbahçe'den dünya yıldızı hamlesi!
        Fenerbahçe'den dünya yıldızı hamlesi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        O anlar kamerada... Mini mafyadan 10 TL'lik gasp!
        O anlar kamerada... Mini mafyadan 10 TL'lik gasp!
        Çölün ortasında 4.2 kilometrelik sır
        Çölün ortasında 4.2 kilometrelik sır
        Havalandırma boşluğunda sıkıştı! Cinayete bir kala...
        Havalandırma boşluğunda sıkıştı! Cinayete bir kala...
        Dünyanın en mutlu ülkesi kapılarını açıyor
        Dünyanın en mutlu ülkesi kapılarını açıyor
        Bedelli askerlik ücreti kabul edildi
        Bedelli askerlik ücreti kabul edildi
        İşte yüzde 1.205'lik rekorun sırrı
        İşte yüzde 1.205'lik rekorun sırrı
        Alkış sesi siren seslerine döndü
        Alkış sesi siren seslerine döndü
        TBMM Komisyonu'ndan geçti: Doğum izni artıyor
        TBMM Komisyonu'ndan geçti: Doğum izni artıyor