Haberler Dünya Dünyanın en kısa ülke sınırı: İspanya ve Fas'ı küçük kum parçası ayırıyor

Dünyanın en kısa ülke sınırı: İspanya ve Fas'ı küçük kum parçası ayırıyor Dünyanın en kısa ülke sınırı olarak bilinen İspanya ile Fas'ı ayıran kumlu toprak parçası, Penon de Velez bölgesinde yer alıyor. Habertürk Giriş: 29.11.2023 - 13:30 Güncelleme: 29.11.2023 - 13:30 facebook

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DÜNYANIN EN KÜÇÜK SINIRI Ülkeler arası sınırlar genellikle binlerce kilometrelik mesafeler arasında yer alır. Ancak İspanya ve Fas'ı birbirinden ayıran Penon de Velez sınırı 80 metre uzunluğunda bile değil.

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TEK BİR KARADE HEM İSPANYA HEM FAS Tek bir karede hem İspanya'yı hem de Fas'ı görebiliyorsunuz. Fas ve İspanya sınırlarını birbirinden ayıran tek etmen ise küçük kum taneleri. Penon de Velez daha önceden bir adaydı ve dört tarafı sularla çevriliydi. Ada 17. yüzyıldan beri sıkı bir şekilde İspanyol kontrolü altında.