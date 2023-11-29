Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Dünyanın en kısa ülke sınırı: İspanya ve Fas'ı küçük kum parçası ayırıyor

        Dünyanın en kısa ülke sınırı: İspanya ve Fas'ı küçük kum parçası ayırıyor

        Dünyanın en kısa ülke sınırı olarak bilinen İspanya ile Fas'ı ayıran kumlu toprak parçası, Penon de Velez bölgesinde yer alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 13:30 Güncelleme: 29.11.2023 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        DÜNYANIN EN KÜÇÜK SINIRI

        Ülkeler arası sınırlar genellikle binlerce kilometrelik mesafeler arasında yer alır. Ancak İspanya ve Fas'ı birbirinden ayıran Penon de Velez sınırı 80 metre uzunluğunda bile değil.

        2

        TEK BİR KARADE HEM İSPANYA HEM FAS

        Tek bir karede hem İspanya'yı hem de Fas'ı görebiliyorsunuz. Fas ve İspanya sınırlarını birbirinden ayıran tek etmen ise küçük kum taneleri. Penon de Velez daha önceden bir adaydı ve dört tarafı sularla çevriliydi. Ada 17. yüzyıldan beri sıkı bir şekilde İspanyol kontrolü altında.

        3

        DOĞAL ETKENLER YEPYENİ BİR SINIR OLUŞTURDU

        Tam adı Penon de Velez la Gomera olan bölge artık bir ada değil. 1930 yılında bölgeyi şekillendiren fırtına, yağmur ve deprem gibi etkenler iki ülke arasında yepyeni bir sınır oluşmasına neden oldu. Adayı ana karadan ayıran kum parçaları Fas ile birleşiyor. Yarımada içinde küçük bir İspanyol askeri birliği bulunuyor.

        4
        5
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        Etna, bir kez daha lav püskürttü
        Etna, bir kez daha lav püskürttü
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Özür diledi
        Özür diledi
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        FSM'de 100 yıllık bakım
        FSM'de 100 yıllık bakım
        Altına Fed dopingi
        Altına Fed dopingi
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        Eşini ağır yaralayan sanık tahliye oldu
        Eşini ağır yaralayan sanık tahliye oldu
        "Kız çocuğu okumaz" dediler! Hayaline 60'ında kavuştu
        "Kız çocuğu okumaz" dediler! Hayaline 60'ında kavuştu
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar