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Dünyanın en şanslı insanları

05.04.2018 - 11:50 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Yaşanan talihsiz olaylardan kazasız belasız kurtulan bu insanlar gerçekten çok şanslı!

  • 1 Dünyanın en şanslı insanları
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    Kimileri birkaç saniye farkla ölümden döndü, kimileri çok tehlikeli bir kazayı çizik bile almadan atlattı, kimileri de kendileri için çok değerli eşyaları kaybetmekten kurtuldu! Bu insanlar çok mu şanslı yoksa talihsizler mi karar sizin...İ

    şe geç kalmak bazen hayat kurtarır. Evden iki saniye geç çıkan sosyal medya kullanıcısı ezilmekten böyle kurtuldu. 

  • 2 Dünyanın en şanslı insanları
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    Lavaboya düşmekten son anda kurtulmuş pırlanta

     

  • 3 Dünyanın en şanslı insanları
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    20 dakika boyunca şehir içinde giden arabanın arkasında unutulan fotoğraf makinesi

     

  • 4 Dünyanın en şanslı insanları
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    Teğet geçen felaket

     

  • 5 Dünyanın en şanslı insanları
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    Son anda fark edilen yılan

     

  • 6 Dünyanın en şanslı insanları
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    Uyluk kemiği ve diz kapağına değmeden saplanan çiviler

     

  • 7 Dünyanın en şanslı insanları
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    Son anda kırılmaktan kurtulan bardak

     

  • 8 Dünyanın en şanslı insanları
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    Tam sınırda lavabo tıkanıklığı fark ediliyor ve eve böylelikle su basmıyor.

     

  • 9 Dünyanın en şanslı insanları
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    Dünyanın en şanslı insanlarından biri! 

  • 10 Dünyanın en şanslı insanları
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    Dişlerinizi fırçalamaya başlamadan önce son bir kontrol şart.

     

     

  • 11 Dünyanın en şanslı insanları
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    Bazen kedinizin yere düşürdüğü balık bile çok şanslı!

  • 12 Dünyanın en şanslı insanları
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    İki araba sahibi de gerçekten çok şanslı.

  • 13 Dünyanın en şanslı insanları
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    Tam solunuzda görmüş olduğunuz Pasifik Okyanusu…

  • 14 Dünyanın en şanslı insanları
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    Kıl payı kurtulmak diye buna denir.

  • 15 Dünyanın en şanslı insanları
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    İşte dünyanın en şanslı insanları...

  • 16 Dünyanın en şanslı insanları
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  • 17 Dünyanın en şanslı insanları
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  • 18 Dünyanın en şanslı insanları
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  • 24 Dünyanın en şanslı insanları
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  • 26 Dünyanın en şanslı insanları
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