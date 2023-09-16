Dünyanın en zararlı 5 besini: Evinizden uzak tutun!
Bu 5 besini her yediğinizde yavaş yavaş kendinizi zehirliyor olabilirsiniz. Bilim insanları tarafından yapılan çalışmalar sonucunda vücuda en fazla zararı olan besinler ortaya çıktı. Peki dünyanın en zararlı 5 besini hangisi ve ne gibi zararlı var?
BULYON
Uzmanlar özellikle bu beş besinin tüketilmemesi gerektiğini birçok kez dile getiriyor. Hayati risk oluşturan hastalıkları tetikleyen bu besinler arasında ilk sırada bulyonlar bulunuyor.
Adeta bir silah görevi gören bulyonlar, içeriğindeki monosodyum glutamat ile kimyasal bir maddeye dönüşüyor. Yemekler lezzet katması için kullanılan bulyonlar, yüksek oranda sodyum içerdiği için vücutta fazla su tutulumuna ve yüksek tansiyona neden oluyor.
ASİTLİ İÇECEKLER VE ENERJİ İÇECEKLERİ
Çok sevilen asitli ve enerji içecekleri, tamamen şeker deposudur ve tüm vücudu yorar. Bir bardak asitli içecek, böbrek hastalıklarından obeziteye kadar pek çok hastalığa neden olur. Ayrıca asidik yapısı nedeniyle diş çürümelerinin en büyük sebeplerinden birisidir.
KIZARTILMIŞ NUGGET VE ŞİNİTZELLER
Dakikalar içerisinde hazırlanan nugget ve şinitzeller, işlenmiş etlerden yapılır. İçerisine hidrojenize yağ konur ve yüksek miktarda şeker, yağ ile koruyucu madde içerir. Ayrıca içerisinde bulunan tavuk oranı yok denilecek kadar azdır.
MARGARİN
Ekmeklerin üzerine sürülen ve yemeklerde kullanılan margarinler, tereyağından bağımsız olarak laboratuvar ortamında oluşturulur. Hidrojen ile doyurulmuş zararlı bitkisel yağlar, kalp damarlarını tıkayarak hayati risk taşıyan kronik hastalıklara da zemin hazrılar.
SALAM VE SOSİS GİBİ İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİ
Salam ve sosis gibi gibi işlenmiş et ürünlerinin içerisinde dayanıklılığını artırmak için nitrit bulunur. Sodyum nitrozaminler gibi maddelerle karaciğer kanserinden, akciğer kanserine ve hatta lösemiye kadar birçok hastalığa neden olabiliyor.
Ayrıca işlenmiş et ürünleri kalp-damar sağlığını da tehlikeye atıyor.