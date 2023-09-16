Haberler Sağlık Dünyanın en zararlı 5 besini kanıtlandı: Evinizden uzak tutun!

Dünyanın en zararlı 5 besini: Evinizden uzak tutun! Bu 5 besini her yediğinizde yavaş yavaş kendinizi zehirliyor olabilirsiniz. Bilim insanları tarafından yapılan çalışmalar sonucunda vücuda en fazla zararı olan besinler ortaya çıktı. Peki dünyanın en zararlı 5 besini hangisi ve ne gibi zararlı var? Habertürk Giriş: 16.09.2023 - 10:01 Güncelleme: 16.09.2023 - 10:01 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







BULYON Uzmanlar özellikle bu beş besinin tüketilmemesi gerektiğini birçok kez dile getiriyor. Hayati risk oluşturan hastalıkları tetikleyen bu besinler arasında ilk sırada bulyonlar bulunuyor. Adeta bir silah görevi gören bulyonlar, içeriğindeki monosodyum glutamat ile kimyasal bir maddeye dönüşüyor. Yemekler lezzet katması için kullanılan bulyonlar, yüksek oranda sodyum içerdiği için vücutta fazla su tutulumuna ve yüksek tansiyona neden oluyor.

2 Şurada Paylaş!







ASİTLİ İÇECEKLER VE ENERJİ İÇECEKLERİ Çok sevilen asitli ve enerji içecekleri, tamamen şeker deposudur ve tüm vücudu yorar. Bir bardak asitli içecek, böbrek hastalıklarından obeziteye kadar pek çok hastalığa neden olur. Ayrıca asidik yapısı nedeniyle diş çürümelerinin en büyük sebeplerinden birisidir.