Dusan Vlahovic kararını verdi!
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Juventus'un golcüsü Dusan Vlahovic, geleceğine dair kararını verdi.
Giriş: 08.06.2025 - 12:29 Güncelleme: 08.06.2025 - 12:29
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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Dusan Vlahovic, oynamak istediği takımı belirledi.
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Sarı-lacivertlilerin Juventus'a 30 milyon Euro bonservis ve oyuncuya da 10 milyon Euro maaş teklif ettiği söylenirken Vlahovic, İtalya'da kalmayı tercih edecek.
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La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Sırp golcü kariyerine Milan ile devam etmek istiyor.