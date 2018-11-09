Düşen asansörden kurtulmak için yapmanız ve yapmamanız gerekenler
09.11.2018 - 10:42 | Güncelleme:
Gündelik hayatta asansöre ya da metroya binildiğinde çoğu zaman akıldan bu sorular geçer: Metroya düşünce ne yapmalı, düşen asansörden nasıl kurtulmalı? İşte merak edilen bu soruların yanıtları
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Düşen asansörden sağ kurtulmak için de birçok yöntem iddia edilir.
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Tam asansör düşmek üzereyken zıplamak, kenarlara sıkı sıkı tutunmak, yere yatmak, yukarı tırmanmak ve daha nice fikirler...
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Peki düşen asansörde zemine çakılmadan önce sağ kurtulmak için ne yapmak gerekiyor? İşte cevabı!
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Asansör kazalarının çoğu aslında halat kopması sebebiyle meydana gelir.
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Yere çakılma durumunda, birey de tabana çarpar ve yara alır.
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Kabin yere çakıldığında meydana gelen şiddet kemikleri etkilemese bile organlar büyük ihtimalle zarar görecektir.
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Yumuşak dokulu organların zarar görmemesi için ne yapmak gerekir?
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İskelet sisteminde kemiklerin içinde korunan yumuşak dokulu organların düşüş şiddetinden darbe almasını engellemek için en önemlisi duruş pozisyonunu doğru seçmek.
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Bunun için en doğrusu, ne ayakta durmak zemine çakılmadan hemen önce zıplamak.
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Düşüş anından az hasarla kurtulmak için zemine cenin biçimde yatmalısınız.
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Kendinizi elinizden geldiği kadar toplayıp küçülmeye, mümkün olduğu kadar az alan kaplamaya çalışmalısınız.
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Bunları yaparken dikkat edilmesi gereken ayrıntılar da mevcut.
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Ellerinizle başınızı, kollarınızla da vücudunuzu destekleyecek şekilde toparlanmalısınız.
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Bu pozisyon olabildiğince yara alma ihtimalinizi azaltacaktır.
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Diyelim metroya bir şekilde düştünüz ya da inmek zorunda kaldınız. Böyle bir durum karşısında izlemeniz gereken birkaç yol var. Örneğin, tırmanarak kurtulmaya çalışmayın, trenin ilk duracağı vagona ilerleyin. Ve işte diğer öneriler...
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Tırmanarak kurtulmaya uğraşmayın. Şeridin altındaki platforma dokunmayın, çünkü ölümcül elektrik çarpması verebilecek bir ray bulunur ve bu sizi çarpabilir.
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Eğer karşıdan gelen treni göremiyorsanız, trenin duracağı ilk vagona doğru ilerlemelisiniz. Bu süreçte metro çalışanlarından yardım isteyin.
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Tren size doğru geliyor ve zamanınız yoksa, raylar arasındaki boşluğa yatın ve başınızı ellerinizle örtün. Bu boşluğun alt kısmı ile trenin ekipmanları arasındaki mesafe yaklaşık 0.5 metredir. Dolayısıyla, boşluğa yatarsanız size hiçbir şey olmaz.
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