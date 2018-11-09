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Diyelim metroya bir şekilde düştünüz ya da inmek zorunda kaldınız. Böyle bir durum karşısında izlemeniz gereken birkaç yol var. Örneğin, tırmanarak kurtulmaya çalışmayın, trenin ilk duracağı vagona ilerleyin. Ve işte diğer öneriler...