İHA

Süper Lig’in ilk yarısını istediği noktada tamamlayamayan ve bu süre içinde iki teknik direktör değişikliğine giden Antalyaspor’da transfer görüşmeleri de devam ediyor. İkinci yarı hazırlıklarını Belek’te Teknik Direktör Tamer Tuna, yönetiminde devam eden kırmızı-beyazlılarda hedef düşme korkusu yaşamadan ligi iyi bir yerde bitirmek.

Antalya ekibi transfer çalışmaları kapsamında ilk olarak kadrosuna Fedor Kudryashov’u katmıştı. Yönetim, Genoa’da forma giyen Sinan Gümüş, bonservisi elinde bulunan İzlandalı Ragnar Sigurdsson ve Çin ekiplerinden Guangzhou R&F kadrosunda yer alan Dusko Tosic ile transfer girişimlerine devam ediyor. Bu futbolcular içinden Dusko Tosic’in transferinin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

SERDAR ÖZKAN BURSASPOR'A

Futbolcularıyla yakından ilgilenen Tamer Tuna’nın isimleri ayrılma listesinde bulunan Diego ve Aatif Chahechouhe’nun takımda kalmasını istediği, Gelson Dala, Tarık Çamdal ve Aly Cissokho’nun ayrılmalarına onay verdiği öğrenildi.

Kırmızı-beyazlılarda 33 yaşındaki Serdar Özkan’ın da büyük ölçüde TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile anlaştığı öğrenildi. Özkan bu sezon Antalyaspor forması ile 13 resmi maça çıkarken 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.