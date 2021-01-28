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Dusko Tosic, Kasımpaşa'da

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou takımının formasını giyen Sırp defans oyuncusu Dusko Tosic'i transfer etti. Tosic, ülkemizde Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ta oynamıştı

Dusko Tosic, Kasımpaşa'da

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Dusko Tosic'i renklerine bağladı.

Son olarak Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou takımının formasını giyen Sırp defans oyuncusu Dusko Tosic, Kasımpaşa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Paşa'dan yapılan açıklama şöyle:

"Son olarak Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou takımının formasını giyen Sırp defans oyuncusu Dusko Tosic, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

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