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Haberler Magazin Duygu Mercan 1 yılda 4 filmde rol aldı - Magazin haberleri
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Duygu Mercan 1 yılda 4 filmde rol aldı

Duygu Mercan, kariyeriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 1 yılda 4 filmde rol alan Mercan, "Filmlerin yanında hedefim; ülkemizde, yurtdışında, dijital ve major kanallarda dizilerde de yer almak" diye konuştu

Duygu Mercan 1 yılda 4 filmde rol aldı - Magazin haberleri
1 yılda 4 filmde rol aldı
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HABERTURK.COM

İngiltere'de oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye dönen Duygu Mercan, hedeflerinden bahsetti.

'İşin Aslı', 'Aşkın Ömrü', 'İlişki Doktoru', 'Soygun' ve son olarak da Furkan Palalı ile başrolünü paylaştığı 'Merkez' adlı filmde yer alan Mercan, "Oynadığım üç film dijitalde gösterimde, 4 film de montaj aşamasında yayına hazırlanıyor. Filmler dijital platformlarda aynı anda 170 ülkede gösteriliyor. Filmlerin yanında hedefim ülkemizde, yurtdışında, dijital ve major kanallarda dizilerde de yer almak” dedi.

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