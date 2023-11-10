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        İlkokul öğrencisi Kevser, 10 Kasım töreninde şiir okurken gözyaşlarına hakim olamadı

         DÜZCE´de,okuldadüzenlenen 10 Kasım töreninde 'Atatürk' şiiri okuyan ilkokul öğrencisi Kevser Albayrak, gözyaşlarına hakim olamadı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 18:18 Güncelleme: 10.11.2023 - 18:20
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        İlkokul öğrencisi Kevser, 10 Kasım töreninde şiir okurken gözyaşlarına hakim olamadı
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         DÜZCE´de,okuldadüzenlenen 10 Kasım töreninde 'Atatürk' şiiri okuyan ilkokul öğrencisi Kevser Albayrak, gözyaşlarına hakim olamadı. 

        Çay Mahallesi Işık İlkokulu'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85'inci yıl dönümü için anma töreni düzenlendi. Tören kapsamında saat 09.05´te öğrenciler 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ardından ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Kevser Albayrak, şiir okumak üzere kürsüye çıktı. 'Atatürk şiirini okumaya başlayan Kevser Albayrak bir süre sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Küçük kız, şiiri ağlayarak tamamladı. Arkadaşları, Kevser Albayrak'ı kürsüden inerken alkışladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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