Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de kadın kursiyerler eserlerini Dünya Kadınlar Günü'nde sergiledi

        Düzce'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın kursiyerlerin yaptığı ürünlerden oluşan sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 14:05 Güncelleme: 08.03.2024 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de kadın kursiyerler eserlerini Dünya Kadınlar Günü'nde sergiledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın kursiyerlerin yaptığı ürünlerden oluşan sergi açıldı.

        Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursularına (BELMEK) katılan 750 kadın kursiyer, yaklaşık 4 ay önce "Kadınların Emeği Cumhuriyet'in Temeli" konulu serginin hazırlıklarına başladı.

        Eserlerin tamamlanmasının ardından serginin açılışı, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Sergide, el işi, giyim, dikiş nakış, resim, filografi, çini, rölyef başta olmak üzere 60 branştan eser yer alıyor.

        Açılış kurdelesini kadınlarla birlikte kesen Düzce Valisi Selçuk Aslan, Belediye Başkanı Faruk Özlü ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, ardından stantları gezdi.

        BELMEK Müdürü İlknur Bahar, yaklaşık 4 aydır 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne hazırlandıklarını belirterek, "Kurslarımız birçok branşta devam ediyor. Bütün branşlardan örnekleri burada bulabilirsiniz. Sergimize özel olarak hazırlandık ve 1000'e yakın eser var. Aslında bundan çok daha fazlası var ama göze daha çok hitap etsin diye fazla getirmedik. Kadınlarımız kendilerine kaliteli zaman ayırarak ve sevgilerini katarak bu özel güne hazırlandılar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        Sakata gelmeyin! Egzersiz videoları, sakatlıklara yol açabilir!
        Sakata gelmeyin! Egzersiz videoları, sakatlıklara yol açabilir!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        Çalışan kadınlar için rehber
        Çalışan kadınlar için rehber
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü

        Benzer Haberler

        Düzce'de ahşap mutfak malzemeleri firmasının yükünü kadınlar sırtlıyor
        Düzce'de ahşap mutfak malzemeleri firmasının yükünü kadınlar sırtlıyor
        Düzce Belediye Başkanı Özlü, Dünya Kadınlar Günü programına katıldı
        Düzce Belediye Başkanı Özlü, Dünya Kadınlar Günü programına katıldı
        Düzce Üniversitesinde "Dünya Kadınlar Günü" paneli düzenlendi
        Düzce Üniversitesinde "Dünya Kadınlar Günü" paneli düzenlendi
        Düzce Belediye Başkanı Özlü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına katıldı
        Düzce Belediye Başkanı Özlü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına katıldı
        Düzce'de sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Düzce'de sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Türksat Genel Müdürü Ertok, Düzce Üniversitesi'nde konferans verdi
        Türksat Genel Müdürü Ertok, Düzce Üniversitesi'nde konferans verdi