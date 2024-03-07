Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce Üniversitesinde "Dünya Kadınlar Günü" paneli düzenlendi

        Düzce Üniversitesinde (DÜ) "Dünya Kadınlar Günü İlham Veren Başarı Hikayeleri" paneli gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 16:08 Güncelleme: 07.03.2024 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce Üniversitesinde "Dünya Kadınlar Günü" paneli düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce Üniversitesinde (DÜ) "Dünya Kadınlar Günü İlham Veren Başarı Hikayeleri" paneli gerçekleştirildi.

        DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) işbirliğiyle düzenlenen panel, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümünden Prof. Dr. Haluk Yücel ve Dr. Öğretim Üyesi Eda Nazlımoğlu'nun hazırladığı, öğrencilerin seslendirdiği müzik dinletisiyle başladı.

        Panelin açılışında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, güçlü toplumların güçlü kadınlar tarafından yetiştirilen çocuklarla ve mutlu kadınların yetiştirdiği mutlu çocuklarla olacağına inandığını belirtti.

        DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ise günümüzde eğitimin gelişmesi ve üniversitelerin yaygınlaşmasıyla kadınların artık ekonomik özgürlüğe sahip olduklarını kaydetti.

        Panelin moderatörlüğünü gerçekleştiren DÜKAM Müdürü Doç. Dr. Şule Çeviker Ay da kadınları emekleri ve yaptıkları dönüşümler çerçevesinde ele aldıklarını aktardı. Ay, kadınlar için rol modellerin önemli olduğunu vurguladı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Konukevinden psikolojik danışman Sümeyye Kırıcı, konukevine sığınmış ve sonrasında kendi ayakları üzerinde duran başarılı kadınlardan örnekler verdi.

        Düzce Kadın Emeği Merkezi yöneticisi Nermin Alayıldız, merkezin ve Olimpik Anneler Kooperatifinin kuruluş hikayelerinden bahsetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        Limanlarda rekor
        Limanlarda rekor
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        İstanbul depremine büyük koruma
        İstanbul depremine büyük koruma

        Benzer Haberler

        Düzce Belediye Başkanı Özlü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına katıldı
        Düzce Belediye Başkanı Özlü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına katıldı
        Düzce'de sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Düzce'de sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Türksat Genel Müdürü Ertok, Düzce Üniversitesi'nde konferans verdi
        Türksat Genel Müdürü Ertok, Düzce Üniversitesi'nde konferans verdi
        Düzce'de "change" araç operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Düzce'de "change" araç operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Beşiktaş formasına benzetmeye çalıştığı tişörtüyle fotoğrafı çekilen Muhamm...
        Beşiktaş formasına benzetmeye çalıştığı tişörtüyle fotoğrafı çekilen Muhamm...
        AK Parti'li Keşir, Türkiye'de kadınların kazanımlarını anlattı:
        AK Parti'li Keşir, Türkiye'de kadınların kazanımlarını anlattı: