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        Türksat Genel Müdürü Ertok, Düzce Üniversitesi'nde konferans verdi

        Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) "Geçmişten Geleceğe Uydu, Haberleşme ve Bilişim Hizmetleri" konferansına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 13:59 Güncelleme: 07.03.2024 - 13:59
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        Türksat Genel Müdürü Ertok, Düzce Üniversitesi'nde konferans verdi
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        Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) "Geçmişten Geleceğe Uydu, Haberleşme ve Bilişim Hizmetleri" konferansına katıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DÜ Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Ertok, uydu haberleşmesi, kablo tv ve bilişimin, kurumlarının temel faaliyet alanları olduğunu anımsattı.

        Şirketlerinin yer altından uzaya kadar haberleşmenin her alanında bulunduğuna işaret eden Ertok, uydu ve uzay sektörüne yön veren bir ekibe sahip olduklarını aktardı.

        Ertok, Türksat'ın 3 farklı yörüngede 5 aktif uydusunun hizmet verdiğini belirterek, uydu haberleşmesinin geleceği ve yeni gelişmeler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

        DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de uydu teknolojisinin, haberleşme ve bilişim alanlarında çağın en önemli gelişmelerinden biri olduğunu kaydetti.

        Konferansa, DÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Kara, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

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