Düzce Valiliğinden Davut Güloğlu'nun iddialarına ilişkin açıklama

Düzce Valiliği, Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı Davut Güloğlu'nun "evime polis gönderildi" iddiasına yönelik basın açıklaması yayımladı.

Valilik açıklamasında, Güloğlu'nun 6 Mart’ta sosyal medya mecralarında yayılan videosunda yer alan ve evine polis gönderildiğini belirttiği ifadeleriyle ilgili inceleme yapıldığı aktarıldı.

Konu hakkında yapılan inceleme sonucunda, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Şubat’taki talimatı gereği dolandırıcılık şüphelileri M.M. ile M.B.M. ve B.M’nin Orhangazi Mahallesi’ndeki adreslerinde 7 Şubat’ta arama yapılması talimatı verildiği belirtilerek, "Talimata istinaden yapılan araştırmada şüpheli şahısların Adres Kayıt Sistemi (MERNİS) sorgulamasında belirtilen adreslerde kayıtlarının olduğu bilgisi üzerine arama yapmak üzere aynı gün saat 11.00'de yeterli personel ve mahalle muhtarı ile adreslere gidildiği" bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu adreste arama yapıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arama yapılacak adreslerin aynı bahçe içinde yan yana villalar olduğu, M.M’nin ikamet ettiği bildirilen evin boş olduğu, M.B.M. ve B.M’nin ikamet ettiği bildirilen adrese dört polis memuru ve mahalle muhtarı ile birlikte gidildiği, kapısının çalındığı, kapıyı Sayın Davut Güloğlu'nun açtığı ve bu ikametin yaklaşık üç hafta önce S.A. tarafından emlakçı aracılığı ile ikamet sahibi olan B.M. (şüpheli) isimli şahıstan kiralandığını ve bu adreste kendisinin ikamet ettiğini beyan etmesi üzerine, durumun nöbetçi cumhuriyet savcısına iletildiği, şüpheli şahısların adreste bulunmadığı anlaşıldığından savcılık talimatı doğrultusunda arama yapılmadan, konu tutanağa bağlanarak ekiplerin olay yerinden ayrıldığı anlaşılmıştır."

Açıklamada, "Ayrıca, mevzuatla kendisine verilen görevi ifadan başka bir amacı olmayan kahraman kolluk görevlilerimizce konunun safahatının tüm detaylarıyla olayın yaşandığı tarihte muhatabına izah edildiği tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.