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        Düzce'de izinsiz kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5 şüpheli izinsiz kazı yaparken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 19:58 Güncelleme: 05.03.2024 - 20:15
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        Düzce'de izinsiz kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5 şüpheli izinsiz kazı yaparken yakalandı.

        Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan K.S'nin arazisinde izinsiz kazı yapılacağı yönündeki bilgi üzerine harekete geçti.

        Ekipler, A.S, İ.İ, C.G, H.T. ve N.D'yi kazı yaptıkları sırada gözaltına aldı.

        Olay yerinde 2 kırıcı delici alet, 47 metre elektrik kablosu, 2 kürek, 1 kazma, 1 balyoz ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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