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        Düzce'de çöp konteynerine hayvan kemikleri atan şüpheli yakalandı

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, çöp konteynerine hayvan kemiklerini atan kişinin yakalandığını bildirerek, "Failin işletmesi var, oradan ve bölgedeki diğer işletmelerden numune aldık, laboratuvara gönderildi. Numunelerin incelenmesini bekliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 18:16 Güncelleme: 05.03.2024 - 18:40
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        Düzce'de çöp konteynerine hayvan kemikleri atan şüpheli yakalandı
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        Düzce Valisi Selçuk Aslan, çöp konteynerine hayvan kemiklerini atan kişinin yakalandığını bildirerek, "Failin işletmesi var, oradan ve bölgedeki diğer işletmelerden numune aldık, laboratuvara gönderildi. Numunelerin incelenmesini bekliyoruz." dedi.

        Valilik binasında düzenlenen genel asayiş toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Aslan, dün Aziziye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'ndeki çöp konteyneri içinde hayvan kemiklerinin bulunmasına ilişkin bilgi verdi.

        Aslan, ihbar üzerine kolluk birimleri ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgede inceleme yaptığını belirterek, "Veteriner hekim raporuna göre kemik parçalarının kuvvetle muhtemel ata ait olduğu raporlandı. Arkadaşlarımız kameralar üzerinden araştırmayla faile ulaştı. Kapalı kasa ticari araçla geldiği belirlenen fail, ifadesinde, kemiklerin inek kemikleri olduğunu iddia etti." diye konuştu.

        Şüphelinin gıda üzerine işletmesinin bulunduğunu belirlediklerini aktaran Aslan, şunları kaydetti:

        "Failin işletmesi var, oradan ve bölgedeki diğer işletmelerden numune aldık, laboratuvara gönderildi. Numunelerin incelenmesini bekliyoruz. Kemik parçalarının elimizde olan fail tarafından bırakıldığı çok net. Şahıs şu ana kadar kemik parçalarını nereden yüklediğini ve niçin buraya bıraktığını ifade etmedi. Şu an sıkı şekilde kemiklerin nerede parçalandığını ve etin nerede olduğunu araştırıyoruz."

        Aziziye Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerinde dün kemik parçaları gören esnafın ihbarı üzerine bölgeye emniyet ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sevk edilmiş, parçalar incelenerek bölgede et satışı yapan tedarik zincirleri ve marketlerde denetim başlatılmıştı.

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