Düzce'de "Geleneksel Gürcü Mutfağı ve Gürcü Buluşması" programı düzenlendi

Buluşmaya, Düzce Üniversitesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Maka Salia Beşiroğlu ve öğrenciler de katıldı.

Dernek Başkanı Aydın Kubilay, programda yaptığı konuşmada, 6 yıldır gerçekleştirilen etkinliklerin geleneksel hale geldiğini ifade etti.

Gürcüce şiirlerin okunduğu ve Gürcü alfabesi eğitiminin verildiği etkinlikte, Gürcü Müzik Korosu tarafından müzik dinletisi, dans ekibi folklorik gösteri sundu.

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