Düzce'de kafası bidona sıkışan köpek kurtarıldı

Düzce'de kafası plastik bidona sıkışan sahipsiz köpeğin yardımına hayvanları koruma derneği başkanı yetişti.

Bipativer Düzce Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Dursun Altıntaş, Kalıcı Konutlar bölgesinde sahipsiz köpeğin kafasındaki bidonu çıkarmak için uğraştığını fark etti. Keskiyle bidonu keserek köpeği kurtaran Altıntaş, üzerindeki aksiyon kamerasıyla da bu anları kaydetti.

Görüntüde, Altıntaş'ın bidonu çıkarma anları ve bu esnada diğer sahipsiz köpeklerin yanına gelmesi yer alıyor.

Bu arada derneğin sosyal medya hesabından da paylaşılan görüntüde, "Bu köpeğin başına ne zamandır bidon sıkışmış olabileceğini bilmiyoruz. Devamlı kontrol ettiğimiz bir bölge, muhtemelen çok yeni ancak bu durum köpeğin stresle mahalleden uzaklaşarak çok uzun süre aç ve susuz kalmasına ya da hızla gelen bir arabaya çarpmasına neden olabilirdi." ifadelerine yer verildi.