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        Düzce Üniversitesinde bağımlılıkla mücadele söyleşisi düzenlendi

        Düzce Üniversitesinde (DÜ) "Tüm Kariyerinizi Etkileyecek Bir Fırsat: Bağımlılıktan Kurtulmak" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 15:18 Güncelleme: 02.03.2024 - 16:04
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        Düzce Üniversitesinde bağımlılıkla mücadele söyleşisi düzenlendi
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        Düzce Üniversitesinde (DÜ) "Tüm Kariyerinizi Etkileyecek Bir Fırsat: Bağımlılıktan Kurtulmak" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

        DÜ'den yapılan açıklamaya göre, söyleşide psikolog Zeynep Alçelik Uran, bağımlılığın tek başına konuşulacak bir konu olmadığını, aynı zamanda sosyal olayların ya da bireysel sorunların doğal sonucu olarak da ortaya çıkabileceğini belirtti.

        Bağımlılık tedavisine başlamadan önce kişide tetikleyici öncüllere bakılarak çalışma yürütüldüğünü aktaran Alçelik, "Bağımlılık sosyal olayların doğal semptomudur. Bağımlılık, fazla miktarda madde almak değil, istendiğinde durduramamaktır." ifadesini kullandı.

        Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) sosyal çalışmacı Gülbeyaz Çınar ise bağımlılığın sadece alkol, tütün ve hap kullanımından ibaret olmadığını, kumar, oyun ve internetin de bağımlılıkla mücadele içerisinde yer aldığını kaydetti.

        Yeşilay Danışmanlık Merkezi hakkında da bilgi veren Çınar, 12 yaş ve üzeri bireylere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek imkanı sunulduğunu sözlerine ekledi.

        Programa, Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Kariyer Danışmanı Yasemin Olğaç Akar, İl Sağlık Müdürlüğü Bağımlılık Biriminden psikolog Zeynep Alçelik Uran ve öğrenciler katıldı.

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