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        Düzce'de trafik levhasına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde trafik levhasına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 04:08 Güncelleme: 02.03.2024 - 04:08
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        Düzce'de trafik levhasına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde trafik levhasına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Alaaddin P. idaresindeki 34 SK 0537 plakalı otomobil, ilçe merkezi Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik levhasına çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sürücü ve araçta bulunan Semra P. yaralandı.

        Ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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