Düzce'de trafik levhasına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde trafik levhasına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde trafik levhasına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Alaaddin P. idaresindeki 34 SK 0537 plakalı otomobil, ilçe merkezi Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik levhasına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü ve araçta bulunan Semra P. yaralandı.
Ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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