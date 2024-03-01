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        Köpeklerden kaçan karaca, bahçesine girdiği evin sahibi tarafından kurtarıldı

        DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde ormanda köpeklerin kovaladığı karaca bir evin bahçesine girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 12:28 Güncelleme: 01.03.2024 - 12:30
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        Köpeklerden kaçan karaca, bahçesine girdiği evin sahibi tarafından kurtarıldı
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        DÜZCE’nin Yığılca ilçesinde ormanda köpeklerin kovaladığı karaca bir evin bahçesine girdi. Bahçesine gelen karacayı ahırına götürerek koruma altına alan Mustafa Çetin, daha sonra hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.Yığılca ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ormanda köpeklerin kovaladığı karaca, Mustafa Çetin’in evinin bahçesine girdi. Karacıyı gören Çetin, hayvanı köpeklerin saldırısından korumak için ahırına götürdü. Çetin, daha sonra karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Ekiplerle birlikte gelen veterinerin sağlık kontrolünden geçirdiği karacanın gebe olduğu öğrenildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan karaca Efteni Doğal Hayatı Koruma Sahası'na götürüldü. Karacanın burada doğum yapana kadar bekletileceği ve daha sonra doğal hayatına bırakılacağı bildirildi. Mustafa Çetin, köpeklerin saldırdığı karacanın evlerine sığındığını belirterek, “Hem ormandan köpekler geliyor hem mahallenin köpekleri var. Köpekler zarar vermesin diye ahırda koruma altına aldık. Daha sonra Orman İşletme Müdürlüğü’nü aradık. Bizi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne yönlendirdiler. Ekipler geldi, veterinerin yaptığı sağlık kontrolünde karacanın hamile olduğunu öğrendik. Çok mutlu olduk. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim ettik. Hamile bir hayvanı köpeklerden korumuşuz. Hayvanlara zarar vermeyelim. Karacalar çok güzel hayvanlar. İnsan sevmeye doyamıyor” dedi.

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