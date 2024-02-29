Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        İlmek ilmek dokuyarak hazırladığı tablolarla geleneksel el sanatını yaşatıyor

        GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de emekli olduktan sonra geleneksel halı ve kilim dokuma sanatını öğrenen 58 yaşındaki Cavidan Topuz, ilmek ilmek işlediği tabloları ve hediyelik eşyaları Akçakoca ilçesinde kadın girişimciler için kurulan çarşıda satıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 13:15 Güncelleme: 29.02.2024 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlmek ilmek dokuyarak hazırladığı tablolarla geleneksel el sanatını yaşatıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de emekli olduktan sonra geleneksel halı ve kilim dokuma sanatını öğrenen 58 yaşındaki Cavidan Topuz, ilmek ilmek işlediği tabloları ve hediyelik eşyaları Akçakoca ilçesinde kadın girişimciler için kurulan çarşıda satıyor.

        Yaklaşık 10 yıl önce özel sektörden emekli olduktan sonra hobi arayışına giren Topuz, Akçakoca Halk Eğitimi Merkezinde halı dokuma eğitimi aldı. Bir süre sonra halı-kilim dokumanın dışına çıkmak isteyen girişimci, doğa ve insan figürleri ile çeşitli motifleri tablolara işlemeye başladı.

        Selçuklu ve Osmanlı mimarilerinin bulunduğu Tarihi Yukarı Mahalle'de kadın girişimciler için kurulan çarşıda 5 yıl önce stant açarak hobisini mesleğe dönüştüren Topuz, dokuma tezgahında 3-4 ay süren zorlu mesaiyle ürettiği tabloları, ilçe halkı ile yerli ve yabancı turistlere satıyor.

        Dokuma çanta, seccade, kolye, bileklik ve anahtarlık gibi çeşitli hediyelik eşyalar da üreten 58 yaşındaki Topuz, AA muhabirine, eski halı ve kilimlerdeki desenleri araştırmaya başladıktan sonra geleneksel halı dokuma tekniğini öğrenmeye karar verdiğini anlattı.

        Eski kilimler ve diğer el sanatlarında, insanların duygularını işlerine yansıttığını gördüğünü dile getiren Topuz, "Benim merakımı en çok bunlar çekti. 'Onlar duygularını halı ve kilime dökmüşse biz de aynı şekilde yansıtıp üretebiliriz' diye düşündüm. Halı dokuma unutulmaya yüz tutmuş el sanatıdır. Bunların yaşatılması adına devamının olması gerektiğine inanıyordum ve böylece başladım." diye konuştu.

        Cavidan Topuz, yaklaşık 10 yıldır işini severek yaptığını, Tarihi Yukarı Mahalle Çarşısı'ndaki standında aile ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

        - "Halıyı yerden kaldırdık başımızın üstüne taç yaptık"

        Özellikle yaz aylarında çevre illerden, Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerden çok sayıda misafir geldiğine değinen Topuz, "Halı dokuma herkesin ilgisini çekiyor. Tablolarımı genellikle doğa manzaralarından esinlenerek yapıyorum. Yapımı 3-4 ay kadar sürüyor." dedi.

        Topuz, sosyal medyadan da yoğun sipariş aldığını, yurt dışında Amerika, Almanya gibi ülkelere ürün gönderdiğini ve şehir dışından gelen misafirlerden yoğun talep gördüğünü aktardı.

        Büyükşehirlerdeki meraklı alıcıların ürünlerine internet üzerinden ulaştığını belirten Topuz, "Yaptığım ürünlerin beğenildiğini görmek beni daha çok teşvik ediyor. Bu şekilde unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının da devamlılığını sağlamış oluyorum. Minyatür halı dokumada yeni konsept geliştirdik. Farklı şeyler yaparak halıyı yerden kaldırdık başımızın üstüne taç yaptık." diye konuştu.

        Çarşının bulunduğu bölgede özellikle 1960'lı ve 70'li yıllarda kadınların el emeği göz nuru ürünlerini sergilediklerini anlatan Topuz, turizme katkısından dolayı çarşının belediye, kaymakamlık ve dernekler tarafından desteklendiğini kaydetti.

        Topuz, çarşının büyük çoğunluğunda kadın üreticilerin esnaflık yaptığını, herkesin elinin emeğini burada değerlendirip aile ekonomisine katkıda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Kaldırımdaki iki kişiyi öldürdü! Hatalar zinciri ortaya çıktı
        Kaldırımdaki iki kişiyi öldürdü! Hatalar zinciri ortaya çıktı
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        Borsa İstanbul'da 'tech mania'
        Borsa İstanbul'da 'tech mania'
        Sucukta hileye dikkat! Pazarda 50, kasapta 200 lira
        Sucukta hileye dikkat! Pazarda 50, kasapta 200 lira
        İstanbul'daki nikah salonlarında '29 Şubat' sessizliği!
        İstanbul'daki nikah salonlarında '29 Şubat' sessizliği!
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Prens William son anda planını iptal etti
        Prens William son anda planını iptal etti
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        Ambulans cehaleti
        Ambulans cehaleti
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Macron'a ait olduğu öne sürülen videolar tartışma yarattı
        Macron'a ait olduğu öne sürülen videolar tartışma yarattı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        Savunma profesörü!
        Savunma profesörü!
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?

        Benzer Haberler

        Düzce Belediye Başkanı Özlü, esnafa projelerini anlattı
        Düzce Belediye Başkanı Özlü, esnafa projelerini anlattı
        Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüld...
        Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüld...
        Çay ocağında oturduğu sırada yanına yorgun mermi düştü
        Çay ocağında oturduğu sırada yanına yorgun mermi düştü
        Düzce'de bulunan kedinin sahibine mikroçipi sayesinde ulaşıldı
        Düzce'de bulunan kedinin sahibine mikroçipi sayesinde ulaşıldı
        Üniversiteliler hastanede tedavi gören çocukları oyuncaklarla sevindiriyor
        Üniversiteliler hastanede tedavi gören çocukları oyuncaklarla sevindiriyor
        Düzce'de sis görüş mesafesini azalttı
        Düzce'de sis görüş mesafesini azalttı