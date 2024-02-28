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        Düzce'de sis görüş mesafesini azalttı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi ile kent merkezinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 10:05 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:05
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        Düzce'de sis görüş mesafesini azalttı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi ile kent merkezinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Otoyolun Düzce ve Gölyaka gişeleri ile Küçük Melen mevkisi ve Gümüşova rampalarında sürücüler, sis nedeniyle yolda dikkatli ilerledi.

        D-100 kara yolu, kuzey çevre yolu ve Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda da sis hakim oldu.

        Polis ekipleri, görüş mesafesinin azaldığı güzergahlarda sürücüleri takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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