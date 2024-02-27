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        Düzce Belediye Başkanı Özlü, MÜSİAD üyeleri ve esnafla buluştu

        Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Faruk Özlü, MÜSİAD üyeleri ve esnafla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 20:15 Güncelleme: 27.02.2024 - 21:00
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        Düzce Belediye Başkanı Özlü, MÜSİAD üyeleri ve esnafla buluştu
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        Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Faruk Özlü, MÜSİAD üyeleri ve esnafla bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özlü seçim çalışmaları kapsamında Mutfak Sanatları Merkezi'nde Düzce MÜSİAD üyelerini ağırladı.

        Daha sonra Küçük Sanayi Sitesi esnafı ile Düzce Tır ve Kamyoncular Kooperatifi üyelerini ziyaret eden Özlü, projelerinden bahsetti.

        Özlü, şehrin bir bütün olarak görülmesi gerektiğini vurgulayarak, "5 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Belediye başkanlığı, genel seçimlerden daha fazla önem vermemiz gereken bir seçim çünkü belediye başkanının görevi siyasi değil. Belediyecilik, şehri bir bütün olarak görmektir." ifadesini kullandı.

        Küçük Sanayi Sitesinin altyapı sorununu çözeceklerini belirten Özlü, şöyle devam etti:

        "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüştük, 130 milyon liralık altyapı projemizi hazırladık. Küçük Sanayi Sitesinin altyapısını yapacağız. Bir kooperatif ile yönetildi, yapıldı. 'Altyapı bozuk, belediye nerede?' diyorlar. Biz yapmadık ki bu işi. Yağmur yağıyor, sel basıyor bize kızıyorlar. Projemizi hazırladık, 130 milyon lira maliyeti var. Bu çalışmayı yapacağız."

        Özlü, Düzce'nin Anadolu'ya açılan en önemli lojistik geçiş üssü olduğuna işaret ederek, bu çerçevede tır ve kamyon parkı için gerekli ön çalışmayı yaptıklarını kaydetti.

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