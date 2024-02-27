Düzce'den kısa kısa

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda 9 takım mücadele etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Samsun'da bowling şampiyonasıyla birlikte düzenlenen turnuvaya, 15 üniversiteden 85 sporcu katıldı.

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