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        Düzce'den kısa kısa

        Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrencisi milli sporcu İsa Furkan Coş, Üniversiteler Arası Dart Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 13:39 Güncelleme: 27.02.2024 - 14:13
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        Düzce'den kısa kısa
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        Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrencisi milli sporcu İsa Furkan Coş, Üniversiteler Arası Dart Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Samsun'da bowling şampiyonasıyla birlikte düzenlenen turnuvaya, 15 üniversiteden 85 sporcu katıldı.

        DÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi Coş, şampiyonada ikincilik elde etti.

        - Midi Kızlar Voleybol Mahalli Müsabakaları sona erdi

        Düzce'de düzenlenen Midi Kızlar Voleybol Mahalli Müsabakaları tamamlandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda 9 takım mücadele etti.

        Yarışlar sonunda Düzce 1907 Spor Kulübü birinci, Düzce Gücü Spor Kulübü ikinci, Düzce Ay Spor Kulübü üçüncü oldu.

        Dereceye giren kulüplere ödülleri törenle verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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