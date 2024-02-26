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        Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Sakarya il sınırında bariyere çarpan otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 01:54 Güncelleme: 26.02.2024 - 01:54
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        Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan otomobil kullanılamaz hale geldi
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Sakarya il sınırında bariyere çarpan otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden E.A. idaresindeki 81 ACF 261 plakalı otomobil, Hendek gişelerine 13 kilometre kala Düzce-Sakarya il sınırına yakın noktada kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki bariyere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, lastik kısmından alev aldıktan sonra yanmaya başladı.

        Durumu fark eden sürücü, orta şeritte duran aracından çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, Karayolları, sağlık ve Sakarya ile Düzce'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yol güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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