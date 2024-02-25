Bakan Bak, AK Parti Düzce Aday ve Proje Tanıtım Programı'na katıldı:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bayrağı kimse indiremez. Bize kimse emir veremez. Bu millet sadece kendi istediğini yapar. Dışarıdaki güçlerden emir almaz. Amerika'dan, Avrupa'dan emir almaz. Sadece kendisi karar verir. O yüzden lider Recep Tayyip Erdoğan'la devam edeceğiz." dedi.

Osman Aşkın Bak, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Düzce Aday ve Proje Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin spor ülkesi olma yolunda devrimler gerçekleştirdiğini söyledi.

Sporda inanılmaz yatırımların yapıldığını anlatan Bak, UEFA standartlarında inşa edilen stadyumlar dolayısıyla Türkiye'nin, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya'yla organize edeceğini aktardı.

Bakan Bak, UEFA Şampiyonlar Ligi finallerinin organize edildiğini anımsatarak, "Avrupa kupası finali için yine adayız. Pek çok uluslararası organizasyon için adayız. İşte bunun hepsi spor tesisleriyle geliyor. Türkiye'nin dört bir yanında 700'ün üzerinde yarı olimpik veya olimpik havuz yaptık. Havuzlarda yaklaşık 10 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik. Bunların hepsi bu ülkenin çocukları, bu ülkenin gençleri için." diye konuştu.

- Düzce'ye yapılacak yatırımlar

Kiremitocağı bölgesinde Gençlik Merkezi'nin yanında beş dönümlük araziye çok amaçlı spor salonu, futbol sahası ve okçuluk salonu yapacaklarını bildiren Bak, projenin yaklaşık 300 milyon liralık bir yatırım olduğunu bildirdi.

Bakan Osman Aşkın Bak, kentin kuzeyinde taş ocağının bulunduğu yerde yapılacak atletizm sahası projesinin de yaklaşık 60 milyon liralık bir yatırım içerdiğinden bahsederek, şunları kaydetti:

"Akçakoca'da yurt talebi var. Oraya 350-400 yatak kapasiteli yurt yapacağız. O da yaklaşık 400 milyon liralık yatırım. Kaynaşlı'da gençlik merkezi yapıyoruz, Çilimli'de gençlik merkezi için çalışmalar başlatıldı. Yığılca'da kapalı saha talebi var, programımıza aldık, gerçekleştireceğiz. Düzce merkezde okulların bahçesinde çocuklarımızın spor yapması için iki cep spor salonu yapacağız. Yine merkez ve köylerde yaklaşık 15-20 tesis yapmıştık ama 3 tane daha talep edildi, onları da yapacağız. Yani her şeye 'tamam' dedik, başlıyoruz, yapacağız."

Kendisinin de teşkilatın içerisinden geldiğini dile getiren Bak, 31 Mart'ta Düzce'de sandıkları gümbür gümbür patlatmak için kapı kapı çalışıp, herkese dokunulması gerektiğini söyledi.

Bakan Bak, 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimler öncesi yurt dışında katıldığı toplantılarda başarısız olacaklarına dair olumsuz söylemlerle karşılaştığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Ben de 'Biz sokakta çalışıyoruz. Her taraftayız. Vatanımızı çok seviyoruz. Yine biz kazanacağız.' dedim. 14 Mayıs'ta da 28 Mayıs'ta da tüm dünyaya şunu gösterdik; biz kimseden emir almayız. Bayrağı kimse indiremez. Bize kimse emir veremez. Bu millet sadece kendi istediğini yapar. Dışarıdaki güçlerden emir almaz. Amerika'dan, Avrupa'dan emir almaz. Sadece kendisi karar verir. O yüzden lider Recep Tayyip Erdoğan'la devam edeceğiz. Yine sandıkları patlatacağız, yine herkese AK Parti'nin gücünü göstereceğiz. İşte bu nedenle bu teşkilata teşekkür ediyoruz. En büyük güç teşkilat. Teşkilat demek kardeşlik demek. Teşkilat demek, paylaşmak demek, teşkilat demek, sandıkları patlatmak demek."

Anne ve babalara seslenen Bak, en önemli konulardan birinin bağımlıkla mücadele olduğunu, çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için spor tesislerine yönlendirimeleri gerektiğini vurguladı.

- "Filistin'in, Gazze'nin özgürlüğü için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz"

Bakan Bak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek, Türkiye'nin her zaman zalime karşı durduğunu ve asla zulmü alkışlamadığının altını çizerek, bundan dolayı Recep Tayyip Erdoğan'la yol yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Sessiz yığınların sesi, kimsesizlerin kimsesi olmayı sürdüreceklerini dile getiren Bak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin teşkilatları ve aziz Türk milleti, her zaman mazlumun yanında olmuştur. Kim ne derse desin, zalime karşı mazlumun yanında olacağız. Filistin'in, Gazze'nin özgürlüğü için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Bu nedenle bize görev düşüyor. Çok ama çok çalışmamız lazım. Buradan Düzce'den tüm dünyaya mesaj vermemiz lazım. Yine en yüksek oyla Düzce başkanını seçecek, ilçe başkanlarını seçecek. Hedefler yüksek, sandıkları patlatmamız lazım. Cumhurbaşkanı'mıza buradan güçlü mesaj vermemiz lazım. Şunu söylememiz lazım; Tasalanma yiğidim zaman bizden yanadır. Dünya sana düşman olsa da Düzce senden yanadır, Türkiye senden yanadır. Babalar sözünü tutar, Recep Tayyip Erdoğan sözünü tutar, AK Parti sözünü tutar, Faruk Özlü sözünü tutar, Türk milleti sözünü tutar."