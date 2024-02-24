Düzce'de "Dünya Thai Boks K-1 Şampiyonlar Gecesi" düzenlendi

Boy ve kilolarına göre 8 kategoride mücadele eden şampiyon sporcular, derece almak için ter döktü.

Kaynaşlı Belediyesinin katkılarıyla Kızılay Toplum Merkezi'nde yapılan turnuvada, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve 13 ülkeden gelen 32 sporcu ringe çıktı.

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