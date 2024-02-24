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        Düzce'de "Dünya Thai Boks K-1 Şampiyonlar Gecesi" düzenlendi

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde "Dünya Thai Boks K-1 Şampiyonlar Gecesi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 10:45 Güncelleme: 24.02.2024 - 10:45
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        Düzce'de "Dünya Thai Boks K-1 Şampiyonlar Gecesi" düzenlendi
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        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde "Dünya Thai Boks K-1 Şampiyonlar Gecesi" düzenlendi.

        Kaynaşlı Belediyesinin katkılarıyla Kızılay Toplum Merkezi'nde yapılan turnuvada, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve 13 ülkeden gelen 32 sporcu ringe çıktı.

        Boy ve kilolarına göre 8 kategoride mücadele eden şampiyon sporcular, derece almak için ter döktü.

        Turnuva, 124 ülkede canlı yayınlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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