Düzce'de çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Yığılca Belediyesi itfaiye ekipleri ve Yığılca Orman İşletme Şefliğine ait arazözler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Aydınyayla köyünde Recep Bektaş'a ait 2 katlı evin birinci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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