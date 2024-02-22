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        Düzce Belediye Başkanı Özlü, mahalle ziyaretlerine devam etti

        Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Faruk Özlü, mahalle ziyaretlerini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 17:13 Güncelleme: 22.02.2024 - 17:13
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        Düzce Belediye Başkanı Özlü, mahalle ziyaretlerine devam etti
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        Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Faruk Özlü, mahalle ziyaretlerini sürdürdü.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmalarına devam eden Özlü, beraberinde AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Merkez İlçe Başkanı Buğra Alp Kocaman, İl Kadın Kolları Başkanı Şulenur Kubilay Yılmaz ve partililer ile Sallar ve Yahyalar mahallelerini ziyaret etti.

        Vatandaşlarla bir araya gelen Özlü, 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde yaptığı projeleri ve yeni dönemde uygulanacak yatırımları anlattı.

        Özlü, kentin ihtiyaçlarını tespit ettiklerini ve seçimden önce 5 bakanı Düzce'ye davet ettiklerini aktararak, "Milli Eğitim Bakanımız geldi. Sayın bakanımızdan Turgut Özal Lisesinin yapımı için söz aldık ve yatırımlardan sorumlu genel müdüre yapılması için talimat verdi. Bu pazar Gençlik ve Spor Bakanımız geliyor. Kendisinden de taleplerimiz var. Düzce'nin hangi bakana ihtiyacı varsa o bakanımızı davet ediyoruz, icabet ediyorlar. Kültür ve Turizm Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız ve Sağlık Bakanımız da gelecekler. Düzce'nin ihtiyacı olan yatırımları şehrimize kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

        Düzce'de şimdiye kadar 63 projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Özlü, önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladıkları 100 projeyi ise 25 Şubat'ta açıklayacaklarını hatırlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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