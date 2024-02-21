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        Düzce'de bir tırda kağıt havlu balyaları arasında 39 düzensiz göçmen yakalandı

        Düzce'nin Çilimli ilçesinde bir tırın dorsesinde kağıt havlu balyaları arasında 39 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 13:50 Güncelleme: 21.02.2024 - 13:50
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        Düzce'de bir tırda kağıt havlu balyaları arasında 39 düzensiz göçmen yakalandı
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        Düzce'nin Çilimli ilçesinde bir tırın dorsesinde kağıt havlu balyaları arasında 39 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Çilimli Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 kara yolunun Arabacı Mahallesi mevkisinde bir tırı durdurdu.

        Dorsede yapılan aramada, 20 kağıt havlu balyası içerisinde oluşturulan ahşap bölmelerde 39 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

        İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü M.O. (42) hakkında adli işlem başlatıldı. Düzensiz göçmenlerin ise işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzce İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

        Öte yandan araştırma sonucu, düzensiz göçmenlerin şüpheliyle 3 bin dolar karşılığında anlaştığı belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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