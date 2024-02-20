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        Düzce Belediye Başkan Özlü'den emekliler için "5 metreküpe kadar ücretsiz su" açıklaması

        Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Faruk Özlü, yeni dönemde 65 yaş üstü emeklilerden aylık 5 metreküpe kadar olan su tüketiminden ücret alınmayacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 14:55 Güncelleme: 20.02.2024 - 14:55
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        Düzce Belediye Başkan Özlü'den emekliler için "5 metreküpe kadar ücretsiz su" açıklaması
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        Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Faruk Özlü, yeni dönemde 65 yaş üstü emeklilerden aylık 5 metreküpe kadar olan su tüketiminden ücret alınmayacağını bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, seçim gezilerinde vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Özlü, yeni dönemde emeklilere destek olacak bir çalışmaya imza atacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Özlü, "Emekliler ile ilgili zaman zaman bize sıkıntılar iletiliyor. Emeklilerimiz, 'Hayat pahalandı, bizim gelirlerimiz çok yüksek değil, bizim için ne düşünüyorsunuz?' diye soruyorlar. Sevgili kardeşlerim 65 yaş üstü emeklilerimiz için içme suyu bizden. 5 metreküpe kadar su parası almayacağız." ifadesini kullandı.

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