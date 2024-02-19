Düzce'de iş yerinde ilaçlama yaparken fenalaşan işçi hastaneye kaldırıldı
Düzce'de iş yerinde ilaçlama yaparken fenalaşan işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de iş yerinde ilaçlama yaparken fenalaşan işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Küçük Sanayi Sitesi'nde orman ürünleri imalatı yapan işletmede ilaçlama yapan işçi İ.Ö. (50), bir süre sonra fenalaştı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, bulantı ve kusma şikayetleri görülen İ.Ö'yü, zehirlenme şüphesiyle Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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