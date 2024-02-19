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        Düzce'de iş yerinde ilaçlama yaparken fenalaşan işçi hastaneye kaldırıldı

        Düzce'de iş yerinde ilaçlama yaparken fenalaşan işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 17:40 Güncelleme: 19.02.2024 - 17:40
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        Düzce'de iş yerinde ilaçlama yaparken fenalaşan işçi hastaneye kaldırıldı
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        Düzce'de iş yerinde ilaçlama yaparken fenalaşan işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Küçük Sanayi Sitesi'nde orman ürünleri imalatı yapan işletmede ilaçlama yapan işçi İ.Ö. (50), bir süre sonra fenalaştı.

        İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, bulantı ve kusma şikayetleri görülen İ.Ö'yü, zehirlenme şüphesiyle Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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