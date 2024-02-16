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        Düzce'de uyuşturucu satışına suçüstü; 3 tutuklama

        DÜZCE'de, kent merkezinde uyuşturucu madde satarken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalanan İdris A., Ekrem E. ve Çetin D. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 5 parça halinde toplam 140 adet extacy hap ve 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Mahkeme tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. 3 şüpheli hakkında ise 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlamasıyla işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 22:04 Güncelleme: 16.02.2024 - 22:10
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        Düzce'de uyuşturucu satışına suçüstü; 3 tutuklama
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        DÜZCE’de, kent merkezinde uyuşturucu madde satarken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalanan İdris A., Ekrem E. ve Çetin D. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 5 parça halinde toplam 140 adet extacy hap ve 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Mahkeme tarafından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı. 3 şüpheli hakkında ise ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçlamasıyla işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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