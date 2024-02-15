Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 4 metreyi aştı

Düzce'nin sahil kenti Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreyi geçti. Denize açılamayan balıkçılar, teknelerini barınağa bağladı.

Bazı tekneler ise mendirek ve dalgakıranın bulunduğu alanda demirledi.

Bölgede yağış ve kuvvetli rüzgarın 2 gün daha belirli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.