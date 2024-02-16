Uzaklaştırma kararı bulunan eşinin evine zorla girmek isteyen koca, tutuklandı DÜZCE'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşinin bulunduğu eve balkondan girmeye çalışırken yakalandı. Eşinin KADES uygulamasına basmasının ardından olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alınan ve çantasında bıçaklar ele geçirilen şüpheli, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve ismi açıklanmayan şüpheli, kent merkezinde bulunan eşinin evine balkondan girmeye çalıştı. Kadının cep telefonundan KADES uygulamasına basarak ihbarda bulunmasının ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, elindeki lehim makinesi ile kapıyı açmaya çalışırken Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yanında bulunan çantada ise 3 adet bıçak, 1 adet falçata, 1 çift plastik eldiven ve kapı açmak için kullanılan aletler ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutukladı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 22:00 Güncelleme: 16.02.2024 - 22:00 facebook

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